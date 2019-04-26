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26.04.2019, 15:05

Счастливая семья-базовая ценность и ключевой приоритет украинцевp

Счастливая семья-базовая ценность и ключевой приоритет украинцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня пришло время приложить все усилия для создания в стране просемейной повестки дня

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В современном обществе часто звучит тезис о правах и интересах личности и гражданина. Однако сегодня следует все громче кричать о правах и интересах семей. Тем более, что личность и гражданин не могут существовать вне института семьи. Сегодня пришло время приложить все усилия для создания в стране просемейной повестки дня. Мы имеем общую цель - построить государство, которое экономически процветает, живет в безопасности и благополучии. Но еще более благородной целью является построение государства, в котором живут счастливые крепкие семьи.

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Задача для всех и каждого в семейном контексте можно сформулировать несколькими ключевыми тезисами:

- рассматривать семейную политику государства в контексте национальной безопасности;

- ориентацию на права и интересы семей считать приоритетными в государственной стратегии, общественном секторе и экономической жизни;

- внедрить в средней и высшей школе преподавание курса по подготовке к супружеской семейной жизни;

- популяризировать половое воздержание до брака как лучший способ борьбы с эпидемией ВИЧ / СПИД и другими венерическими заболеваниями

- принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма;

- принять закон о запрете искусственного прерывания беременности;

- ввести механизм увеличения денежных выплат на каждую следующего родившегося в семье ребенка;

- способствовать развитию семейного бизнеса, стимулировать этот процесс обучением и налоговыми льготами;

- реализовывать национальную медиастратегию по подъему авторитета семейного союза мужчины и женщины, которые рожают и ответственно воспитывают детей; обеспечивать этот процесс должен прежде всего Общественная телерадиоорганизация Украины;

- обеспечивать государственный социальный заказ на реализацию просемейных стратегии профильным авторитетным общественным и религиозным организациям, имеющим соответствующую мотивацию и солидный опыт.

Именно ориентация на эти цели позволит нам говорить о сохранении и дальнейшем развитии нашей страны, а также нашего народа. Мы в мировом контексте хотим ассоциироваться не только с хорошим черноземом, красивыми девушками или пионерством в космической отрасли. Перечень символов и образов, с которыми отождествляют Украину  обязательно должен включать также здоровое, счастливое семейное сожительство отца, матери и детей - как базовую ценность, как ключевой приоритет и как реальное положение вещей.

Христианская Бизнес Ассоциация (Christian Business Association)

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Теги: Христианская Бизнес Ассоциация
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