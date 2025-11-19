Украине известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран, воюющих на стороне России

Государство-агрессор уже привлекло к войне тысячи иностранцев, не проявляя желания забирать их из украинского плена

Вооружённые силы Российской Федерации (Фото: российские СМИ)

Украине точно известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран мира и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе Вооруженных сил РФ. Об этом во время международной конференции Crimea Global сообщил секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов.

По меньшей мере 3388 военнослужащих уже погибли, в украинском плену находятся граждане 37 стран мира, воевавших на стороне оккупантов. Часть иностранцев продолжает воевать в составе российской армии.

С 2023 года Россия создала разветвлённую сеть вербовщиков по всему миру, пытаясь таким образом компенсировать значительные потери своей армии. Поэтому число контрактников в российской армии ежемесячно росло – сначала до сотен, а затем и до тысяч человек.

Усов назвал финансовую выгоду основным мотивом для большинства наемников. Он добавил, что многие люди оказались в российской армии обманом или принуждением.

Украине удаётся "существенно снизить" темпы международного рекрутинга России. Усов рассказал, что в 2023–2024 годах почти 1000 граждан Непала подписали контракт с российской армией. В 2025 году, по состоянию на 1 октября, в российскую армию вступил только один человек из этой страны.

В то же время государство-агрессор не проявляет интереса к возвращению иностранцев, попавших в украинский плен. По словам Усова, Россия не запрашивала обмен ни одного гражданина других государств, кроме граждан Северной Кореи.

Усов напомнил, что иностранцы, которых враг использует в качестве "пушечного мяса", могут обратиться в проект "Хочу жить", поскольку добровольная сдача в плен зачастую является их единственным шансом спасти жизнь.