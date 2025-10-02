В Эфиопии по меньшей мере 30 человек погибли, 200 ранены из-за обвала церкви – фото

Во время религиозного праздника тысячи верующих собрались возле церкви Арерти Мариам, когда на них обрушилось сооружение. Количество погибших растет

Обрушение церкви в Эфиопии (Фото: EBC)

По меньшей мере 30 человек погибли и более 200 получили ранения в результате обвала строительных лесов на церкви в Эфиопии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные очевидцев и местной полиции.

Тысячи верующих собрались возле церкви Арерти Мариам на празднование ежегодного православного христианского праздника Девы Марии.

По словам инспектора местной полиции Ахмеда Гэбэеху, количество погибших может увеличиться, ведь многие люди до сих пор находятся под завалами церкви.

Спасательные операции продолжаются, а по данным местных властей, найденные погибшие были в возрасте от 25 до 80 лет.

"Значительная часть церкви обвалилась – звук разрушения деревянной конструкции был громким и ужасным", – очевидцы происшествия описывают инцидент как внезапный и хаотичный, поскольку участники панически разбежались, чтобы спастись.

Правительство Эфиопии выразило "глубокие соболезнования по поводу убытков, причиненных обрушением строительных материалов", и добавило, что "безопасности должен быть предоставлен приоритет" во время всех строительных проектов.

По данным BBC, в Эфиопии плохо соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности, а строительные аварии – распространенное явление.

Церковь в Эфиопии (Фото: EBC)

