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Мероприятие было организовано Научно-исследовательским центром правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра.

Во время дискуссии рассматривались новая форма экономико-правовых отношений на базе технологии распределенного реестра и подходы к их урегулированию.

Среди участников круглого стола были специалисты блокчейн-индустрии, отраслей экономики и права, а также представители сектора государственного управления.

Своей позицией относительно управления на базе технологии блокчейн поделились:

Андрей Иванский — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины;

Александр Кудь — автор статей о блокчейн-технологиях и цифровых активах, директор компании «Симкорд»;

Александр Карабанов — начальник Северного офиса Государственной аудиторской службы Украины, Заслуженный экономист Украины.

Также присутствовали представители Украинской межбанковской валютной биржи, Государственной аудиторской службы Украины и Государственной фискальной службы Украины.





В ходе дискуссии участники:

проанализировали правовую природу токена блокчейна и варианты ее интерпретации при разработке новых законодательных инициатив;

обсудили способы применения опыта регулирования экономико-правовых отношений на базе технологий распределенного реестра в украинском законодательстве;

определили варианты привлечения инвестиций в украинскую экономику за счет внедрения действующего государственного регулирования рынка на базе технологии блокчейн.

Примечательно, что данное мероприятие прошло при поддержке Национальной академии правовых наук Украины и компании «Cимкорд».

В результате обсуждений была достигнута договоренность и подписан итоговый протокол, выверены следующие шаги по созданию и введению новых законодательных инициатив и документации. Принята инициатива о разработке Доктрины экономико-правового регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг в Украине на базе технологий распределенного реестра. Следующая встреча участников запланирована на апрель 2020 года.

Найти всю информацию о прошедшем мероприятии можно по ссылке: https://www.blockchainukraine.org/ru/