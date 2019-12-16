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Мероприятие было организовано Научно-исследовательским центром правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра.
Во время дискуссии рассматривались новая форма экономико-правовых отношений на базе технологии распределенного реестра и подходы к их урегулированию.
Среди участников круглого стола были специалисты блокчейн-индустрии, отраслей экономики и права, а также представители сектора государственного управления.
Своей позицией относительно управления на базе технологии блокчейн поделились:
Андрей Иванский — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины;
Александр Кудь — автор статей о блокчейн-технологиях и цифровых активах, директор компании «Симкорд»;
Александр Карабанов — начальник Северного офиса Государственной аудиторской службы Украины, Заслуженный экономист Украины.
Также присутствовали представители Украинской межбанковской валютной биржи, Государственной аудиторской службы Украины и Государственной фискальной службы Украины.
В ходе дискуссии участники:
Примечательно, что данное мероприятие прошло при поддержке Национальной академии правовых наук Украины и компании «Cимкорд».
В результате обсуждений была достигнута договоренность и подписан итоговый протокол, выверены следующие шаги по созданию и введению новых законодательных инициатив и документации. Принята инициатива о разработке Доктрины экономико-правового регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг в Украине на базе технологий распределенного реестра. Следующая встреча участников запланирована на апрель 2020 года.
Найти всю информацию о прошедшем мероприятии можно по ссылке: https://www.blockchainukraine.org/ru/