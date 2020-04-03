В САП завершили досудебное следствие по делу Гримчака. Ему грозит до 12 лет

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего заместителя по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом написала в Facebook САП.

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По версии следствия, Гримчак за $100 000 пообещал представителю частной компании решить в суде вопрос по взысканию долга с другой фирмы, повлияв на вынесение решения через экс-заместителя Генерального прокурора.

Впоследствии сумма была уменьшена до $ 80 000, из которых $50 000 замминистра якобы получил в качестве первого транша.

Также, по данным Национального антикоррупционного бюро, Гримчак якобы взялся помочь этому же представителю решить другой вопрос его компании - обеспечить согласование проектной документации на проведение строительных работ в Киеве за $1 млн. Замминистра и его "помощник" были задержаны в момент получения части денежных средств в размере $480 тыс.

В августе 2019 года Гримчаку сообщили о подозрении в мошенничестве и арестовали.

Детективы НАБУ открыли подозреваемым материалы дела перед отправкой обвинительного акта в суд. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 и 4 ст. 369 (действия, связанные с предоставлением неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

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14 августа 2019 года бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий был задержан, на следующий день ему сообщили о подозрении.

22 октября 2019 года Генпрокуратура объявила об изменении подозрения в отношении Гримчака.

24 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд продлил арест Гримчаку.

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