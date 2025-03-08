Зеленский озвучил состав делегации Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии

Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский озвучил состав украинской делегации на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии. Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.

На следующей неделе у президента будет визит в Саудовскую Аравию. В понедельник, 10 марта, он планирует встретиться с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

После мероприятия украинские дипломатические и военные представители останутся для встреч с американской командой во вторник, 11 марта.

Зеленский сообщил, что украинская делегация будет состоять из главы Офиса президента Андрея Ермака, министров иностранных дел и обороны Андрея Сибиги и Рустема Умерова, а также в нее войдет заместитель главы ОП, бывший командир 93-й бригады полковник Павел Палиса.

"С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги", - написал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина "стремится к миру от первой же секунды этой войны", на столе переговоров будут "совершенно реалистичные предложения".

По мнению Зеленского, главное – это "двигаться быстро и результативно".

Также он сообщил, что 8 марта в Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Великобритании, на которой страны обсудили их общие шаги, способные приблизить мир и ускорить дипломатическую работу.

"Очень продуктивно. [...] Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и продолжительным миром", - отметил украинский лидер.

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