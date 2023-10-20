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Зеленский: Сообщил Шольцу о катастрофических потерях России под Авдеевкой

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 17:30
Зеленский: Сообщил Шольцу о катастрофических потерях России под Авдеевкой - Фото
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора информировал канцлера Германии Олафа Шольца о ситуации на фронте, в частности о "катастрофических потерях" РФ под Авдеевкой. Также политики обсудили военную помощь, ситуацию на Ближнем Востоке, Формулу мира и Конференцию по восстановлению Украины.

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"Проинформировал федерального канцлера о текущей ситуации на фронте, в том числе о неудачных наступательных попытках России и ее катастрофических потерях под Авдеевкой", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил главу правительства ФРГ за поддержку.

"Наши договоренности в Гранаде успешно выполняются. Особенно благодарен за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним", – отметил он.

Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта.

Зеленский поблагодарил Германию за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого особое внимание политики уделили следующему раунду переговоров по Формуле мира на Мальте, а также Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре.

"Верю, что она будет успешной", – написал Зеленский насчет конференции.

  • Вчера, 19 октября, в районе Авдеевки был черный день для россиян, атакующих укрепрайон: оккупанты потеряли около 900 человек и более 150 единиц техники.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. В частности, политики обсудили военную помощь, ракеты ATACMS, визит спецпредставителя США, закон о PEPах и Израиле.

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Артём Джерипа
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