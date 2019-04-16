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16.04.2019, 17:07

Алексей Савченко: Николаевское судостроение начинает возрождаться

Алексей Савченко: Николаевское судостроение начинает возрождаться - Фото

Председатель Николаевской ОГА заверил, что уже поднял вопрос о возможности получения судостроителями государственных, в том числе и оборонных, заказов

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Впервые за долгое время на Николаевском судостроительном заводе в 2018 году началась выплата задолженностей работникам предприятия. Общий долг сократился более чем на 13%. Все это происходит параллельно с тем, что начиная с июля прошлого года более 400 работников завода получают ежемесячную 100% выплату текущей заработной платы. Кроме того, предприятие впервые за годы получает заказы и осуществляет свою непосредственную профильную деятельность.

Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

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По словам главы облгосадминистрации, ситуация на предприятии изменилась в прошлом году после вмешательства Президента Украины Петра Порошенко, на имя которого были обращения от людей.

«После этого предприятие получило заказ от Военно-Морских Сил Украины. Более того, как я говорил ранее, есть договоренность с командованием ВМС, что именно Николаевский судостроительный завод рассматривается как основная база для ремонта нашего морского флота. Кроме того, было принято решение об изменениях в уставный капитал предприятия, что позволило начать выплату задолженности перед людьми, которая накапливалась годами. Так, начиная с июля 2018 года началась выплата задолженности за прошлые года, чего не происходило долгое время. Многие в такую ​​возможность уже не верили. В течении июля-декабря 2018 года, работникам предприятия было выплачено в общей сложности более 26,8 млн грн, часть из которых - это задолженность за прошлые годы, которая выплачивается согласно составленного на предприятии графика, согласованного профсоюзным комитетом. Отдельно хочу подчеркнуть, что почти половина указанной суммы – 12,2 млн грн - получена за счет средств от текущей хозяйственной деятельности предприятия», - аргументировал Алексей Савченко.

Председатель ОГА акцентирует, что предприятие маленькими шагами движется вперед. «С начала 2019 года рабочим было выплачено еще 2,1 млн грн задолженности за прошлые годы, и сегодня общий долг сократился более чем на 13%. Все это происходит параллельно с тем, что начиная с июля прошлого года более 400 работников завода получают ежемесячную 100% выплату текущей заработной платы. Чтобы все понимали, сегодня происходит не только расчет задолженности по зарплате, но и другие сверхважные действия, которые помогут предприятию возобновить свою деятельность », - подчеркнул он.

По мнению Алексея Савченко такие шаги удалось реализовать объединив усилия ОГА, руководства и трудового коллектива завода, руководства ВМС, руководства госконцерна и благодаря поддержке со стороны Президента Петра Порошенко и правительства.

Вспомнил глава ОГА и другие предприятия этой отрасли, в частности, завод «Океан», куда сейчас пришел ответственный инвестор и начал делать четкие шаги к восстановлению предприятия.

«Со своей стороны, я, как председатель ОГА уже поднял вопрос в Киеве о возможности получения предприятием государственных, в том числе и оборонных заказов и другой государственной помощи. Я общаюсь с нынешними владельцами завода и знаю, что у них довольно амбициозные планы по возрождению судостроительного завода с сохранением его основного профиля », - добавляет Алексей Савченко.

А также в области компания «Нибулон» наращивает мощности своего судостроительного предприятия. Кроме того, сегодня на Николаевщине удачно выполняют заказ - «Южная судостроительная компания», Николаевская верфь «Артель» и другие.

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Теги: Николаевский судостроительный завод, алексей савченко
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