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26.04.2019, 13:38

Биржевые торги бензином показали рост цен

Биржевые торги бензином показали рост цен - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост цен связан не только с неопределенной ситуацией с поставками, но и ужесточением санкций России на ввоз в Украину нефтепродуктов с 1 июня 2019 г.

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На торгах Украинской энергетической биржи 25 апреля было реализовано 1500 тонн бензина А-92, 515 тонн бензина А-95. Всего было выставлено 4445 тыс. тонн нефтепродуктов общей стартовой стоимостью 145 млн. грн. С момента предыдущих торгов цена за литр 92-го и 95-го бензина на биржевом оптовом рынке выросла на 22 и 69 коп. соответственно. 

Таким образом, средневзвешенная цена реализации бензина А-92 по результатам торговой сессии составила 32900 грн. за тонну, бензина А-95 – 33705,83 грн. за тонну, битума – 15000 грн. за тонну. Рост котировок составил + 2,76 % для бензина А-95 и + 0,92% для бензина А-92.

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Как известно, последнюю неделю рынок нефтепродуктов переживает дефицит ресурса. В результате сложившийся ситуации в Украине резко выросли цены на бензин и дизель, например, на 4-7 % за 23-24 апреля в крупном опте.

Аналитики Украинской энергетической биржи связывают рост цен не только с неопределенной ситуацией с поставками, но и с ужесточением санкций России на ввоз в Украину нефтепродуктов с 1 июня 2019 года. Компании с начала этого периода смогут экспортировать дизельное топливо, бензины, LNG только с разрешения Минэкономразвития. Сейчас эти разрешения предоставляет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, которая подведомственна Министерству обороны. Полный запрет касается только сырой нефти и нефтепродуктов, а также других нефтепродуктов, которые не импортирует Украина вообще. Для импортеров бензина, дизеля и LNG смена структуры, предоставляющей разрешения, может создать временные проблемы в задержках поставок.

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Теги: бензин, цены, Украинская энергетическая биржа
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