Brain Source International: Стратегия + Комплаенс = Успех

В непростой и турбулентный для бизнеса период, когда народ Украины только что избрал нового топ-менеджера страны, группа компаний Brain Source International провела заседание Совета независимых директоров.

Brain Source International - один из лидеров рынка по предоставлению HR-услуг и потому важно не просто развивать бизнес, но активно участвовать в развитии отрасли.

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Реальна и достижима ли стратегическая бизнес-цель компании, в какие “голубые океаны” имеет смысл направить инвестиции и вектор развития, как минимизировать существующие риски - вот ключевые вопросы, для обсуждения и проработки которых были приглашены независимые директора BSI - ведущие эксперты в своих сферах деятельности.

В заседании Совета приняли участие: Владислава Рутицкая Вице-президент SigmaBleyzer и AgroGeneration, Попова Татьяна - управляющий партнёр "Arena Media Expert", глава медиа рабочей группы American Chamber of Commerce, Тарченко Александр - совладелец и главный стратегический мечтатель в DEC group. Специально приглашенными участниками стали: Иязу Тилахун - СЕО Фитофарм, Дмитрий Шкурко - руководитель рекрутинга для рынка в2с (BSI), а также Иван Спивак - директор по развитию группы BSI.

Несмотря на то, что встреча началась с утверждения директора компании BSI Андрея Кривокорытова “Песен под гитару сегодня не будет” заседание прошло в креативной и оживленной обстановке.

“Для меня, как собственника бизнеса, очень важно обеспечить работу компании таким образом, чтобы реализовывалась наша миссия. Перед соискателями она в том, чтобы помочь раскрыть и реализовать их потенциал. А перед работодателями в том, чтобы помочь компаниям в достижении своих бизнес-целей с помощью оптимального количества высокоэффективных сотрудников на разных уровнях. Это залог нашего успеха. В период, когда компания показывает стабильную положительную динамику в развитии очень важно иметь возможность посмотреть на бизнес, стратегию и планы со стороны, получить другой взгляд и не один. Взвесить все “за” и “против” перед принятием стратегических решений, которые зададут вектор нашего развития на ближайший период и годы вперед - отметил собственник и директор группы Brain Source International Андрей Кривокорытов - Я благодарен уважаемым экспертам за высказанное мнение, ценные идеи и высокую оценку работы команды BSI”.

В состав Совета группы компаний Brain Source International также входят Независимые Эксперты: Оксана Короленко - Национальный эксперт совета Европы в Украине в HR-сфере, экс-Директор по Персоналу компании Киевстар, Юрий Донец - партнер в Schneider Group, Владимир Клименко - член Наблюдательного совета группы Иста, инвестиционный консультант, Алексей Зволинский - эксперт кадрового рынка.

Компания Брейн Сорс Интернешнл - лидер на рынке предоставления услуг является членом Американской Торговой Палаты, Международной Ассоциации собственников семейных компаний (FBN), клуба СЕО, а также Объединения украинских предпринимателей (СУП).