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11.03.2019, 17:00

Частная медицина: особенности, основные преимущества

Частная медицина: особенности, основные преимущества - Фото

Несомненный плюс посещения частного медицинского центра – возможность пройти комплексное обследование на территории одного учреждения

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Почему все чаще в последние годы пациенты выбирают лечение в частных клиниках? Вряд ли ответ лежит в области «от противного» и зависит исключительно от качества бесплатной медицины. Скорее, стоит рассматривать преимущества частных клиник, чем недостатки государственных медицинских учреждений. Итак, частный диагностический центр Нью Лайф – это:

  • возможность выбора «своего» врача – чаще всего пациенты выбирают не учреждение, а доктора;
  • комплексный подход – отсутствие конвейера, индивидуальное решение каждой проблемы, лечение не симптомов, а болезни в целом;
  • высокий уровень сервиса – чистота и уют сопровождают пациентов частного центра на протяжении всего времени нахождения на его территории;
  • современное оборудование и прогрессивные взгляды на медицину – да, такое лечение «стоит денег», но оно и приносит результаты;
  • уважительное отношение к каждому пациенту – здесь вас не попросят купить шприцы и перчатки, не покажут, что вы «не вовремя», внимательно выслушают и помогут найти оптимальный путь для избавления от болезни.

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Несомненный плюс посещения частного медицинского центра – возможность пройти комплексное обследование на территории одного учреждения. Вас не пошлют сделать УЗИ «где-нибудь», не попросят принести в следующее посещение кардиограмму и результаты анализов из других лабораторий. Все манипуляции совершаются специалистами одной клиники и поиск решения проблемы пациента осуществляется ими совместно.

Частный диагностический центр позволит пациенту почувствовать себя важным элементом отлаженной до мелочей медицинской системы. Здесь нет необходимости самостоятельно принимать решение, куда пойти и к кому обратиться завтра. После прохождения обследования лечащий врач в подробностях распишет весь план лечения и необходимых диагностических и лечебных процедур.

Для многих обывателей сегодня единственным минусом частной медицины является цена услуг. Но, в большинстве случаев, такое мнение ошибочно изначально. Достаточно ознакомиться с прайсом частной клиники и хотя бы раз посетить бюджетную поликлинику и больницу. Сравнить результаты и потраченный бюджет. Сделать выводы. Как показывает практика, сегодня лечение в частной клинике обходится дешевле, чем вне ее. А результаты не вызывают сомнений.

Развитие медицинской отрасли не обходит Украину стороной и в наше время выбор частных диагностических центров есть как в столице, так и в других крупных городах. Стоит ли бояться обращения к специалистам с опытом и современными взглядами на решение проблем пациентов? Однозначно нет. Тем более, что плюсы несомненно перевешивают возможность сомнительной экономии.

Источник статьи: http://newlifeclinic.kiev.ua/

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Теги: частная медицина
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