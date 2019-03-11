Частная медицина: особенности, основные преимущества

Почему все чаще в последние годы пациенты выбирают лечение в частных клиниках? Вряд ли ответ лежит в области «от противного» и зависит исключительно от качества бесплатной медицины. Скорее, стоит рассматривать преимущества частных клиник, чем недостатки государственных медицинских учреждений. Итак, частный диагностический центр Нью Лайф – это:
Несомненный плюс посещения частного медицинского центра – возможность пройти комплексное обследование на территории одного учреждения. Вас не пошлют сделать УЗИ «где-нибудь», не попросят принести в следующее посещение кардиограмму и результаты анализов из других лабораторий. Все манипуляции совершаются специалистами одной клиники и поиск решения проблемы пациента осуществляется ими совместно.
Частный диагностический центр позволит пациенту почувствовать себя важным элементом отлаженной до мелочей медицинской системы. Здесь нет необходимости самостоятельно принимать решение, куда пойти и к кому обратиться завтра. После прохождения обследования лечащий врач в подробностях распишет весь план лечения и необходимых диагностических и лечебных процедур.
Для многих обывателей сегодня единственным минусом частной медицины является цена услуг. Но, в большинстве случаев, такое мнение ошибочно изначально. Достаточно ознакомиться с прайсом частной клиники и хотя бы раз посетить бюджетную поликлинику и больницу. Сравнить результаты и потраченный бюджет. Сделать выводы. Как показывает практика, сегодня лечение в частной клинике обходится дешевле, чем вне ее. А результаты не вызывают сомнений.
Развитие медицинской отрасли не обходит Украину стороной и в наше время выбор частных диагностических центров есть как в столице, так и в других крупных городах. Стоит ли бояться обращения к специалистам с опытом и современными взглядами на решение проблем пациентов? Однозначно нет. Тем более, что плюсы несомненно перевешивают возможность сомнительной экономии.
Источник статьи: http://newlifeclinic.kiev.ua/