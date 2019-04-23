Дерец: За четыре года рынок аренды погрузчиков вырос на 50%

Руководитель ГК «Логистик Форклифт» Станислав Дерец рассказывает о последних тенденциях в секторе продажи, аренды и трейд-ин на рынке погрузчиков и специальной складской техники.

«Рынок погрузчиков и специальной складской техники в Украине на сегодняшний день оценивается в $10 млн. При этом спрос на бывшую в употреблении технику составляет 60%, на новую – 40%, но есть тенденции к изменению этого показателя. Конечно, главная предпосылка – это экономическая, благосостояние страны в целом.

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Но уже в первом квартале 2019 года стало очевидно, что запрос на новую технику со стороны крупных логистических терминалов, аграриев и строительного сектора, выше, чем раньше. В общем объеме продаж техники новая занимает 50%, речь пока идет о китайских погрузчиках. «Тойота» как стоила, так и стоит как два китайских погрузчика, и ценовая политика именитых брендов идет только в рост.

Безусловно, есть компании, которые используют на своих складах и в производстве только японские погрузчики. Но сейчас все сокращают затраты и готовы рассматривать качественную китайскую технику с гарантией, как альтернативу б/у технике. И в разрезе китайских брендов спрос на новые погрузчики достигает доли в 50-60% от общего спроса.