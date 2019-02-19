Эпиляция ЭЛОС в Киеве: экспертная оценка

Гладкая и шелковая кожа, по которой скользит невесомая ткань… Теперь это не просто рекламная картинка, а действительность, которая стала возможна благодаря новой методике - лазерная ЭЛОС эпиляция, способной деликатно и надолго избавить от не нужных волосков. Эта процедура считается самой лучшей, ее выполняют дипломированные врачи – косметологи. Безопасно и безболезненно, используя передовые технологии в области эстетической медицины.

Принцип действия ЭЛОС

В основе техники эпиляции – сочетание оптической энергии света и биполярных частот, которые при взаимодействии усиливают друг друга. С помощью световых и электрических импульсов лазерный луч:

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разрушает волосяной стержень;

уничтожает сосудистые компоненты фолликула.

Совокупная энергия позволяет использовать аппаратуру для эпиляции на меньшей мощности с большей эффективностью. При этом восстановление и повторное отрастание волосочков сводится к минимуму, а новаторская система охлаждения делает манипуляции комфортными и безболезненными.

С чем справляется

ЭЛОС – универсальный способ, который подходит для удаления волос с любого участка лица и тела. Прибор работает точечно, воздействует избирательно на каждую волосинку. Результат получается одинаково великолепным, независимо от типа кожицы – сухой, жирной или комбинированной.

Лучшей услугой ЭЛОС эпиляции в Киеве могут воспользоваться, предварительно зайдя на сайт modglam.com.ua, люди со следующими проблемами:

аномалия стержня (вросший волос);

избыточная растительность;

чувствительность к бритью.

Для тех, кто нетерпим к боли, не переносит неприятных манипуляций, а также имеет сверхчувствительную, склонную к раздражении шкуры – это самое подходящее средство. Эпиляция ЭЛОС в Киеве способна качественно удалить волосики любой жесткости, в том числе и седые, независимо от их длины. Дополнительным весомым бонусом является способность влиять на дерму – после сеанса она становится более эластичной, упругой, благодаря стимулированию выработки собственного коллагена и эластина.

Почему стоит выбрать этот метод

Записаться на удаление волос нужно, обратившись на веб-ресурс modglam.com.ua, где узнаете все подробности о действительно лучшей лазерной эпиляции в Киеве под названием ЭЛОС. Это подтверждается тем, что:

манипуляции выполняются с помощью установок, которые применяются в зарубежных клиниках;

обслуживание разовыми индивидуальными расходными материалами, все контактные с ним детали оборудования проходят тщательную дезинфекцию;

эпиляцию выполняют косметологи, подтвердившие свою квалификацию специальными дипломами.

К бесспорным преимуществам лазерного ЭЛОС в modglam.com.ua по сравнению с другими методами относятся:

проведение эпиляции круглогодично;

благоприятный эмоционально-психологический фон – будет комфортно и не больно;

безопасность для здоровья – это гарантировано высокотехнологичным оборудованием ELOS и грамотными опытными специалистами;

отсутствие травм дермы – ожогов, рубцов, трещин;

не утомительное время процедуры – на каждый волосок тратиться доли секунды;

омолаживающий эффект, осветление пигментных пятен;

получение 100% результата – гладкое и красивое тело, волоски исчезают навсегда.

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Этапы проведения

На странице modglam.com.ua можно найти несколько вариантов для связи с консультантами, чтобы получить развернутые ответы на все интересующие вопросы. Однако, специальной подготовки к эпиляции ELOS не требуется. За исключением того, что максимум за двое суток до похода в салон, нужно выбрить необходимую зону. Исключить применения средств по уходу за кожей, содержащих спирт, а также воздержаться от спиртного, жирной и тяжелой пищи.

Во время приема врач-косметолог окажет консультацию и внимательно изучит обрабатываемые зоны. После этого:

Все надевает защитные затемненные очки и укладывается горизонтально на кушетку. Места, предназначенные для эпиляции, обрабатываются гелем. Косметолог воздействует на участок тела манипулой, работа которой похожа на вспышки света, движениями внахлест с захватыванием уже эпилированных участков.

Затем клиент получает рекомендации, которые ограничивают:

применение горячих ванн;

сеансы солярия – до 2 суток;

посещение открытых водоемов и бассейнов в течение 3 суток, в сауны – до недели;

нанесение отбеливающих средств, использование пилингов, скрабов, очищающих масок на 3 месяца.

В то же время рекомендуется использование увлажняющих кремов с солнцезащитным фактором.

Противопоказания

ЭЛОС эпиляция имеет свои противопоказания, которые необходимо учитывать. Она под запретом для:

беременных и кормящих женщин;

лиц до 18 лет;

людей с хроническими кожными заболеваниями;

онкологических больных;

людей с металлическими имплантатами.

С осторожностью пользоваться эпиляцией ЭЛОС нужно людям, с проблемами сердечно-сосудистой, эндокринной систем, с плохой свертываемостью крови. Прием противозачаточных препаратов, герпес и свежий загар считаются поводом для временного ограничения к процедуре.

Положительные отзывы клиентов студии modglam.com.ua подтверждают эффективность методики ЭЛОС эпиляции в Киеве, которая, несмотря на то, что цена на нее несколько выше, на данный момент остается лучшим способом удалением нежелательных волос.