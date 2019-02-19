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19.02.2019, 12:44

Эпиляция ЭЛОС в Киеве: экспертная оценка

Эпиляция ЭЛОС в Киеве: экспертная оценка - Фото

Принцип действия ЭЛОС, с чем справляется, почему стоит выбрать этот метод, этапы проведения, противопоказания

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Гладкая и шелковая кожа, по которой скользит невесомая ткань… Теперь это не просто рекламная картинка, а действительность, которая стала возможна благодаря новой методике - лазерная ЭЛОС эпиляция, способной деликатно и надолго избавить от не нужных волосков. Эта процедура считается самой лучшей, ее выполняют дипломированные врачи – косметологи. Безопасно и безболезненно, используя передовые технологии в области эстетической медицины. 

Принцип действия ЭЛОС

В основе техники эпиляции – сочетание оптической энергии света и биполярных частот, которые при взаимодействии усиливают друг друга. С помощью световых и электрических импульсов лазерный луч:

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  • разрушает волосяной стержень;
  • уничтожает сосудистые компоненты фолликула.

 Совокупная энергия позволяет использовать аппаратуру для эпиляции на меньшей мощности с большей эффективностью. При этом восстановление и повторное отрастание волосочков сводится к минимуму, а новаторская система охлаждения делает манипуляции комфортными и безболезненными.

С чем справляется

ЭЛОС – универсальный способ, который подходит для удаления волос с любого участка лица и тела. Прибор работает точечно, воздействует избирательно на каждую волосинку. Результат получается одинаково великолепным, независимо от типа кожицы – сухой, жирной или комбинированной.

Лучшей услугой ЭЛОС эпиляции в Киеве могут воспользоваться, предварительно зайдя на сайт modglam.com.ua, люди со следующими проблемами:

  • аномалия стержня (вросший волос);
  • избыточная растительность;
  • чувствительность к бритью.

Для тех, кто нетерпим к боли, не переносит неприятных манипуляций, а также имеет сверхчувствительную, склонную к раздражении шкуры – это самое подходящее средство. Эпиляция ЭЛОС в Киеве способна качественно удалить волосики любой жесткости, в том числе и седые, независимо от их длины. Дополнительным весомым бонусом является способность влиять на дерму – после сеанса она становится более эластичной, упругой, благодаря стимулированию выработки собственного коллагена и эластина.

Почему стоит выбрать этот метод

Записаться на удаление волос нужно, обратившись на веб-ресурс modglam.com.ua, где узнаете все подробности о действительно лучшей лазерной эпиляции в Киеве под названием ЭЛОС. Это подтверждается тем, что:

  • манипуляции выполняются с помощью установок, которые применяются в зарубежных клиниках;
  • обслуживание разовыми индивидуальными расходными материалами, все контактные с ним детали оборудования проходят тщательную дезинфекцию;
  • эпиляцию выполняют косметологи, подтвердившие свою квалификацию специальными дипломами.

К бесспорным преимуществам лазерного ЭЛОС в modglam.com.ua по сравнению с другими методами относятся:

  • проведение эпиляции круглогодично;
  • благоприятный эмоционально-психологический фон – будет комфортно и не больно;
  • безопасность для здоровья – это гарантировано высокотехнологичным оборудованием ELOS и грамотными опытными специалистами;
  • отсутствие травм дермы – ожогов, рубцов, трещин;
  • не утомительное время процедуры – на каждый волосок тратиться доли секунды;
  • омолаживающий эффект, осветление пигментных пятен;
  • получение 100% результата – гладкое и красивое тело, волоски исчезают навсегда.

Студия лучшей эпиляции в Киеве ЭЛОС заботится о красоте и здоровье своих посетителях. Предлагаем зайти на веб-сайт https://modglam.com.ua/ и записаться на комфортную и результативную процедуру. Стоимость эпиляции ЭЛОС – самая демократичная в Украине.

Этапы проведения

На странице modglam.com.ua можно найти несколько вариантов для связи с консультантами, чтобы получить развернутые ответы на все интересующие вопросы. Однако, специальной подготовки к эпиляции ELOS не требуется. За исключением того, что максимум за двое суток до похода в салон, нужно выбрить необходимую зону. Исключить применения средств по уходу за кожей, содержащих спирт, а также воздержаться от спиртного, жирной и тяжелой пищи.

Во время приема врач-косметолог окажет консультацию и внимательно изучит обрабатываемые зоны. После этого:

  1. Все надевает защитные затемненные очки и укладывается горизонтально на кушетку.
  2. Места, предназначенные для эпиляции, обрабатываются гелем.
  3. Косметолог воздействует на участок тела манипулой, работа которой похожа на вспышки света, движениями внахлест с захватыванием уже эпилированных участков.

Затем клиент получает рекомендации, которые ограничивают:

  • применение горячих ванн;
  • сеансы солярия – до 2 суток;
  • посещение открытых водоемов и бассейнов в течение 3 суток, в сауны – до недели;
  • нанесение отбеливающих средств, использование пилингов, скрабов, очищающих масок на 3 месяца.

В то же время рекомендуется использование увлажняющих кремов с солнцезащитным фактором.

Противопоказания

ЭЛОС эпиляция имеет свои противопоказания, которые необходимо учитывать. Она под запретом для:

  • беременных и кормящих женщин;
  • лиц до 18 лет;
  • людей с хроническими кожными заболеваниями;
  • онкологических больных;
  • людей с металлическими имплантатами.

С осторожностью пользоваться эпиляцией ЭЛОС нужно людям, с проблемами сердечно-сосудистой, эндокринной систем, с плохой  свертываемостью крови. Прием противозачаточных препаратов, герпес и свежий загар считаются поводом для временного ограничения к процедуре.

Положительные отзывы клиентов студии modglam.com.ua подтверждают эффективность методики ЭЛОС эпиляции в Киеве, которая, несмотря на то, что цена на нее несколько выше, на данный момент остается лучшим способом удалением нежелательных волос.

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Теги: Эпиляция ЭЛОС
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