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пресс-релиз
18.04.2019, 12:15

Где купить аксессуары для Opel Vivaro?

Где купить аксессуары для Opel Vivaro? - Фото

Автомобиль немецкого производства может стать еще лучше благодаря качественному тюнингу

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Opel Vivaro – стильный и комфортный минивэн. Надежный товарищ на долгие годы. Но даже этот автомобиль немецкого производства может стать еще лучше благодаря качественному тюнингу.

Ищете, где купить аксессуары для Opel Vivaro? Добро пожаловать в наш магазин!

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Предлагаем:

· большой ассортимент оригинальных аксессуаров для Opel Vivaro;

· доступные цены;

· товары для тюнинга из разных стран.

Тюнинг автомобиля Opel Vivaro

Решились на тюнинг Opel Vivaro, чтобы изменить его внешний вид и придать автомобилю индивидуальности? Или чтобы мощная немецкая машина работала еще эффективнее? Качественные оригинальные аксессуары удовлетворяют оба этих запроса.

Предлагаем продукцию от надежных производителей – турецкой фирмы Carmos и итальянской OmsaLine.

Для «Опель Виваро» наш магазин реализует:

· Накладки для ручек из нержавеющей стали. Защитят ручки от повреждений, продлят срок их эксплуатации.

· Накладки на колесные арки, пороги, решетки радиатора, улучшающие аэродинамические свойства автомобиля.

· Тюнинг фар, прибавляющий мощности освещению.

· Стильные реснички для фар.

· Рейлинги разных цветов, багажник с сеткой, кенгурятники.

· Разнообразные аксессуары для салона: резиновые и текстильные коврики, шторки; элегантные и приятные на ощупь чехлы на сидения из ткани и кожзама.

· Полки на панели, делающие пребывание в салоне минивэна еще комфортнее.

· Накладки на торпедо разных оттенков.

· Надежную, крепкую переднюю и заднюю защиту из нержавеющей стали. Задние уголки, обеспечивающие защиту бампера от повреждений.

И еще много других полезных приспособлений для вашего «Опеля».

Покупка аксессуаров для Opel Vivaro от DDaudio

Уверены, что вы сделаете правильный выбор, приобретя аксессуары для «Опель Виваро» в нашем магазине. Потому что в DDaudio:

· Работают профессионалы, готовые помочь подобрать нужный товар в короткие сроки.

· Продукция – напрямую от изготовителей. А это гарантия качества и отсутствие наценок.

· Самая низкая стоимость. Нашли дешевле? Вернем 110% разницы!

· Собственный большой склад. Любой необходимый товар есть в наличии.

· Бесплатная доставка по всей территории Украины.

Заходите на https://ddaudio.com.ua и выбирайте аксессуары, необходимые для вашего Opel Vivaro.

 

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Теги: Opel Vivaro
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