«Golden 1000» поддержат порталы 17 -ти стран

Совсем недавно в новостных порталах стала появляться информация о новом проекте – Первой Международной Бизнес Премии “Golden 1000”, которая станет платформой для развития брендов, качественного бизнес нетворкинга и PR. Мы решили разобраться в чем уникальность этого проекта из первых уст. Основатель премии “Golden 1000” молодая бизнес леди, маркетолог и экономист Алие Ткаченко-Джеппарова, работала над платформой около года, продумывая детали, которые могли бы приносить пользу предпринимателям из разных стран.

Алиша, как родилась идея такого проекта?

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А: Я сама предприниматель, принимала участие в различных проектах, принимая во внимание все недочеты, поняла, что нужно создать совершенный проект для бизнеса. «Golden 1000» будет работать в национальных форматах и в международном.

В чем суть “Golden 1000”?

А: В первую очередь, возможность презентовать свой продукт широкой аудитории, получить качественный нетворкинг, PR и многое другое. Каждый портал, медиа партнер подобраны с точки зрения эффективности и охватов , среди них – более 50 международных 17 ти стран, 45 всеукраинских , подобных проектов не было ранее. Конечно же, после национального формата последует международный, а следовательно его масштабы и преимущества для предпринимателей. Я хочу, чтобы «Golden 1000» открывал новые имена миру, если бренд уже известный – новые возможности, укрепление деловой репутации. Я продолжаю работать над ним, моя задача сделать его максимально полезным предпринимательству на самом глобальном его уровне . Я обратила внимание на то, что стандартный нетворкинг – не приносит желаемого результата и поняла почему: каждый из нас не может охватить за одну встречу более 20 знакомств – деловых контактов. Полезный контакт может быть упущен. И поняла, как сделать так, чтобы все 100-200 предпринимателей смогли качественно взаимодействовать – все это будет применено среди участников “Golden 1000”. Каждый из них будет получать 100% и на форуме я расскажу подробно о механизмах «Golden 1000».

В 53 порталах 17ти стран прозвучат имена победителей, верно? Какие это страны?

Точнее 98 порталах, 45 – украинских, 53 – международных. США, Великобритания, Сингапур, ОАЭ, Казахстан, Швейцария, Азербайджан, Литва, Польша, Грузия, Китай, Турция, Испания, Италия, Саудовская Аравия, Германия.

Правильно понимаю, национальный формат пока только в Украине, но ..

Да, со временем франшиза на проведение национальных форматов будет и в других странах. Затем Топ номинаций будут встречаться на международной платформе.

Как будет проходить премия в международном формате? Что последует после национальной Премии?

А: Мы проведем форум с мозговыми штурмами, нетворкинг встречу, будет торжественная часть –презентация спец выпуска от журнала «TOPCITY Business», вручении премий, концертная программа; бизнес ланч и бизнес яхтинг - для победителей проекта. Программа в Дубай рассчитана на 3 дня.

Хочется пожелать Успехов ! Сайт премии для подачи заявок и спонсорства www.golden1000.topcityuae.com