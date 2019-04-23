Готовимся к пикнику на даче: выбор снаряжения и аксессуаров

Майские праздники уже не за горами и самое время подумать о том, как именно вы хотите провести эти несколько дней. Традиционным времяпровождением в эти дни считается поездка на дачу или на природу с семьей. Веселые игры, шашлыки, первые свежие овощи – все это стало ежегодными атрибутами весенних пикников. Но что же понадобится для обеспечения действительно комфортного времяпровождения? Рассмотрим некоторые советы по выбору снаряжения и аксессуаров.

Особенности подготовки к выезду на пикник

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Главный секрет подготовки к любому пикнику – начните готовиться заранее. Иногда полезно разделить обязанности между участниками предстоящего пикника, чтобы каждый взял на себя какую-то определённую обязанность. В большинстве случаев подготовка к пикнику включает в себя следующие аспекты:

выбор необходимого для пикника снаряжения;

приобретение еды;

организация досуга и способов развлечься на природе.

Сегодня поговорим о первом пункте этого списка, в частности, о подборе и приобретении снаряжения, которое понадобится вам на даче. Все необходимое для пикника можно приобрести в профильных магазинах, а сравнить цены - здесь.

Конечно, в данном вопросе многое определяется форматом отдыха, который предпочитаете вы и ваши близкие. Для большинства идеальным вариантом станет цивилизованный формат пикника, который включает в себя беседку с мангалом.

Если у вас на даче нет стационарной беседки, первое, о чем стоит позаботиться – это складная мебель. Очень удобно использовать для этого специальные столы и стулья, которые имеют небольшой вес и легко складываются. Также стоит позаботиться о наличии всего необходимого для приготовления еды: мангал, шампура, дрова, и многое другое.

Другой вариант расположиться на природе – взять с собой карематы и большое покрывало, которое будет исполнять роль стола. Это не так удобно, но если вы решили развести настоящий костер, то можно воспользоваться и таким решением.

Еще одна вещь, которая необходима для любого выезда – это корзинка для пикника. Это важный не только функционально, но и эстетически. Продукты, уложенные в такую корзину, выглядят очень привлекательно. Кроме того, стоит позаботиться о наличии сумки-холодильника, которая поможет сохранить продукты свежими.

Чтобы приятно провести время после обеда, можно приобрести гамак, место для которого наверняка найдется на любой даче. Конечно, нельзя забывать и о подборе максимально комфортной для имеющихся условий одежды. Обезопасьте себя от всех возможных опасностей, по типу клещей и других насекомых. Кроме того, не забывайте, что погода часто переменчива, и стоит взять несколько слоев одежды, чтобы не замерзнуть или напротив не перегреться.

Ну и самое главное, что необходимо взять с собой в случае выезда на природу или на дачу – это мешки или пакеты для мусора. Хороший пикник всегда должен заканчиваться уборкой.