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01.06.2022, 13:00

Гуманитарная программа L'Oréal Украина: как компания поддерживает украинцев

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Гуманитарная программа L

Компания L’Oréal финансово поддержала и продолжает поддерживать сотрудников в Украине и обеспечение украинцев средствами для гигиены

С начала российского вторжения и войны в Украине L'Oréal Украина направила все усилия для поддержки сотрудников в Украине и обеспечения украинцев средствами для гигиены.

Абсолютным приоритетом компании стала поддержка 326 украинских сотрудников и их семей, жизнь которых так резко изменилась. Учитывая масштабы того, с чем сталкиваются люди на местах, компания фокусируется на оказании помощи сотрудникам, которые выехали или покидают страну, и украинскому народу.

Компания финансово поддержала и продолжает поддерживать сотрудников в Украине, гарантируя оплату заработной платы и обеспечивая дополнительной финансовой помощью на ежемесячной основе, учитывая рост стоимости условий жизни в Украине и возникновение дополнительных расходов. Также была создана горячая линия для оказания психологической помощи сотрудникам и их семьям, доступная 24/7.

Команды L'Oréal в соседних европейских странах лично встречают тех сотрудников, которые пересекли границу, и обеспечивают их и их семьи жильем, предоставляя доступ к частной медицинской помощи, психологическую поддержку и юридические консультации. Компания продолжает обеспечивать жильем сотрудников, находящихся за границей, и помогать во временном трудоустройстве в других филиалах L'Oréal тем, кто желает получить международный опыт.

Гуманитарная помощь

С начала российского вторжения и войны в Украине компания L'Oréal направила все усилия на обеспечение украинцев гигиеническими средствами.

Группа L'Oréal пожертвовала 5 миллионов евро на гуманитарную поддержку вынужденно перемещенным лицам.

За 2,5 месяца L'Oréal Украина доставила около 300 000 средств для гигиены в более чем 20 населенных пунктов Украины. Гуманитарная помощь была направлена на обеспечение больниц, роддомов, центров с вынужденно перемещенными лицами, домов престарелых, ТРО и ВСУ.

Адресная доставка средств для гигиены, а именно: шампуней, гелей для душа и бритья, дезодорантов, средств по уходу за кожей — включает такие города, как Киев, Буча, Ирпень, Чернигов, Обухов, Фастов, Львов, Сумы, Днепр, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Одесса и другие.

Реализация гуманитарной поддержки осуществлялась совместно с Украинской медицинской миссией, партнером Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA Украина), и благотворительным фондом Let's help.

Первая поставка гуманитарной помощи состоялась уже 2 марта. Мы понимали, что есть проблема с логистикой в стране, и, несмотря на это, сотрудники склада добровольно и по собственной инициативе выходили на работу, оперативно собирали заказы, а благотворительные фонды доставляли нуждающимся. Мы благодарим всех их за смелость и планируем продлить программу гуманитарной поддержки во втором семестре 2022 года", — отмечает Александр Мазуркевич, Операционный директор L'Oréal Украина.

Относительно деятельности в России компания временно закрыла все собственные магазины и точки продаж в универмагах и приостановила все промышленные и национальные медиаинвестиции. Компания также временно закрыла свои сайты электронной торговли брендов в России.

О компании L'Oréal

L'Oréal – No 1 косметическая группа в мире. В уникальном портфолио компании – 35 всемирно известных брендов, таких как: L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kerastase и другие. Выручка от реализации Группы в 2021 году составила 32,28 млрд. евро, а в ее штате по всему миру работает 85 400 человек.

Как мировой лидер в сфере красоты, компания L'Oréal представлена во всех каналах дистрибуции: на рынке товаров массового спроса, в универмагах, аптеках, салонах красоты, точках беспошлинной торговли и в электронной коммерции. Обязательства L'Oréal охватывают амбициозные цели до 2030 года в рамках программы устойчивого развития L'Oréal в интересах будущего и преследуют цель привлечь всю ее экосистему ради создания более инклюзивного и устойчивого общества. 

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Теги: Loreal, Loreal Україна
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