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10.02.2021, 10:15

IAMPM проводит курс Ok,data! по работе с данными для менеджеров и бизнес-аналитиков

IAMPM проводит курс Ok,data! по работе с данными для менеджеров и бизнес-аналитиков - Фото

Ok, data! — программа для IT-менеджеров, которые хотят увеличить эффективность проекта с помощью обработки данных, машинного обучения и AI

Кому будет полезен курс

Project Managers:

  • поймете, как управлять DS-командой — подбор, цели, задачи, контроль;
  • будете выбирать методы и фреймворк  под заданную задачу, с имеющимися ресурсами;
  • научитесь составлять workflow работы для всей команды.

Product Managers:

  • научитесь формулировать гипотезу на основе data-driven подхода;
  • разберетесь в особенностях Roadmap в DS проектах;
  • оптимизируете расчет LTV;
  • оптимизируете работу Support-команды продукта.

Business Analysts:

  • сумеете четко доносить требования от заказчика к команде;
  • будете писать простые SQL запросы;
  • прокачаете навыки визуализации данных;
  • используете Power BI для создания отчетности.

Самое главное! Чтобы внедрять Data Science практики, вам на старте не понадобится дорогостоящая команда: часть гипотез можно проверить своими руками.

Почему Ok, data!

  • Практические навыки. Курс ведут специалисты, которые умеют объяснять сложные вещи простым языком. Вам не придется перебирать груду информации в интернете, не зная, что из этого применимо конкретно для вашего бизнеса.
  • Персональное менторство. Это возможность улучшить процессы именно в вашей компании. Знания, полученные на курсе, вы сможете использовать самостоятельно или в команде. Каждый слушатель курса получит 2 персональных консультации от эксперта: СTO в hardware компании и кофаундера AI startup-а Сергея Брандиса. Вы сможете пообщаться и проработать вопросы по вашему проекту.
  • Спикеры. Наши спикеры работали с data-driven решениями в сферах IoT, NLP, E-commerce, Healthcare, FinTech и агропромышленности. Экспертиза спикеров в разных доменных областях поможет выбрать наиболее подходящее решение и для вашего проекта.

Знакомьтесь с программой, проверяйте свои знания и записываетесь на обучение.

До 10 февраля — скидка 5% от стоимости!

Страница курса Ok,data! — https://bit.ly/2MyQPcc

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Теги: Ok, data!
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