IAMPM проводит курс Ok,data! по работе с данными для менеджеров и бизнес-аналитиков

Кому будет полезен курс
Project Managers:
- поймете, как управлять DS-командой — подбор, цели, задачи, контроль;
- будете выбирать методы и фреймворк под заданную задачу, с имеющимися ресурсами;
- научитесь составлять workflow работы для всей команды.
Product Managers:
- научитесь формулировать гипотезу на основе data-driven подхода;
- разберетесь в особенностях Roadmap в DS проектах;
- оптимизируете расчет LTV;
- оптимизируете работу Support-команды продукта.
Business Analysts:
- сумеете четко доносить требования от заказчика к команде;
- будете писать простые SQL запросы;
- прокачаете навыки визуализации данных;
- используете Power BI для создания отчетности.
Самое главное! Чтобы внедрять Data Science практики, вам на старте не понадобится дорогостоящая команда: часть гипотез можно проверить своими руками.
Почему Ok, data!
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Практические навыки. Курс ведут специалисты, которые умеют объяснять сложные вещи простым языком. Вам не придется перебирать груду информации в интернете, не зная, что из этого применимо конкретно для вашего бизнеса.
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Персональное менторство. Это возможность улучшить процессы именно в вашей компании. Знания, полученные на курсе, вы сможете использовать самостоятельно или в команде. Каждый слушатель курса получит 2 персональных консультации от эксперта: СTO в hardware компании и кофаундера AI startup-а Сергея Брандиса. Вы сможете пообщаться и проработать вопросы по вашему проекту.
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Спикеры. Наши спикеры работали с data-driven решениями в сферах IoT, NLP, E-commerce, Healthcare, FinTech и агропромышленности. Экспертиза спикеров в разных доменных областях поможет выбрать наиболее подходящее решение и для вашего проекта.
Знакомьтесь с программой, проверяйте свои знания и записываетесь на обучение.
До 10 февраля — скидка 5% от стоимости!
Страница курса Ok,data! — https://bit.ly/2MyQPcc