Искусствовед Александр Ангерт составил топ 5 самых красивых кровных принцесс мира

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Александр Ангерт родился в 1965 году, в семье художников, в французском городе Шамбери. С детства рос в атмосфере творчества, а в 11 лет всерьез увлекся историей искусств.

Когда Александру Ангерту было 2 года, семья переехала в Лион. Учился Национальной высшей школе искусств и дизайна в Лионе, а после — в Университете Люмьер Лион 2. Сейчас работает и живет в Лионе, является одним из работников Лионского музея изобразительных искусств.

Ангерт регулярно сотрудничает с большим количеством популярных французских изданий, таких как Beaux Arts Magazine, Numéro, Air France Magazine, Les Inrockuptibles, Standard Magazine, l’Officiel Homme.

ТОП-5 от Александра Ангерта

Первое место

Принцесса Леонóр де Тóдос лос Сáнтос де Бурбóн и Орти́с Испáнская. Родилась в 2005 году в семье короля Филиппа VI и королевы-консорта Летисии. Наследнице испанского престола всего 16 лет, но она уже участвует в мероприятиях вместе со своим отцом и матерью. Нередко принцессу Астурийскую сопровождает ее младшая сестра – инфанта донья София. Александр Ангерт комментирует: "Титул испанского королевского рода является одним из самых длинных. Его на три слова опережает только титул монарха Монако. Испанский правитель имеет 54 слова в своем имени. Когда Леонор станет королевой, ее будут именовать не иначе как Ее Величество Королева Испании, Кастилии, Леона, Арагона, Обеих Сицилий, Иерусалима, Наварры, Гранады, Толедо, Валенсии, Галисии, Майорки, Севильи, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Менорки, Хаэны, Алгарве, Альхесираса, Гибралтара, Испанского Востока и Вест-Индии, Островов и Материков Океанов и Морей, Эрцгерцогиня Австрийская, Герцогиня Бургундская Брабантская, Миланская, Неопартская, Графиня Габсбург, Фландрии, Тироля, Руссильона и Барселоны, Владычица Бискайи и Молин".

Второе место

Принцесса Швеции Мадлен Терезия Амелия Юсефина, носящая титул герцогини Гелсингландской и Гестрикландской родилась 1982 году. В отличие от британских "коллег" по монаршему титулу, имеет высшее образование - в 2000 году получила степень бакалавра искусств. "Двумя годами ранее завоевала серебряный кубок на соревнованиях по конному спорту. Чтобы провести соревнования честно, она выступала под именем Анна Свенсон", – говорит Александр Ангерт.

Королевская семья Швеции более либеральная, нежели знаменитая Британская. Поэтому в торжественных мероприятиях Мадлен принимает участие не так часто, однако не отказывается от своих королевских обязанностей – занимается различной общественной деятельностью и помогает материи с ее благотворительным фондом. С 2006 года изучает детскую психологию, и в том же году начала работу в международной благотворительной организации World Childhood Foundation, который основала ее мать – королева Сильвия. В 2019 детскую книгу "Стелла и секрет", продолжает помогать детям, нуждающимся в психологической, юридической и финансовой помощи.

Третье место

Принцесса Великобритании Евгения Виктория Елена Йоркская. Родилась в семье второго сына королевы Елизаветы II Эндрю и Сары Фергюсон в 1990 году. Евгения и ее старшая сестра Беатрис являются единственными внучками королевы, носящими титул принцесс. Две другие внучки не имеют титула.

Евгения получила классическое домашнее образование, а в 2012 году окончила Университет Ньюкасла, где изучала историю искусств и политологию. После окончания учебы много путешествовала, получила должность помощника директора в галереи искусства Hauser & Wirth, с 2017 она получила должность директора организации. Избранником принцессы стал Джек Бруксбэнк. Александр Ангерт дополняет: "Принцесса является так называемой part-time royal, что означает, что она не исполняет обязанностей представителя королевской семьи постоянно, лишь иногда выступая на благотворительных вечерах и торжественных мероприятиях".

Четвертое место

Принцесса Како родилась в Токио в 1994 году. Она является второй дочерью принца Фумихито (младшего сына прошлого императора Японии) и племянницей действующего императора Нарухито. Несмотря на то, что шансы Како стать императрицей крайне малы, внимание к ее персоне зашкаливает. Александр Ангерт говорит: "Популярность принцессы сравнивают с "Митти-бумом", в середине прошлого века нация помешалась на бабушке принцессы – Митико. Ее считают образцом элегантности, сдержанности и преданности своему народу". Японская императорская семья очень сдержанная и закрытая, монархия в Японии еще более консервативна, нежели в Британии, поэтому о жизни Како мало известно. Однако ее грация и красота видна невооруженным глазом.

Пятое место

Амира бинт Айдан бинт Найеф ат-Тавиль аль-Отаиби принцесса Саудовской Аравии. Родилась в 1983 году. Получила образование в Университете Нью-Хейвена в области делового администрирования. Принцесса Амира позиционирует себя как независимую и современную женщину. Она носит модную одежду, не скрывая рук, лица и не покрывая головы.

Ее общественная деятельность достаточно обширна. Амира бинт Айдан бинт Найеф ат-Тавиль аль-Отаиби является вице-председателем и главой исполнительного комитета "Alwaleed bin Talal Foundation", ныне известен сейчас как "Alwaleed bin Talal Foundation — Global". Некоммерческий фонд "Time Entertainment", председателем которого также является принцесса Амира, занимается проблемами борьбы с нищетой. "Деятельность принцессы затрагивает спектр гуманитарных проблем. В том числе Амира занимается обеспечением помощи жертвам наводнения в Пакистане", – говорит Александр Ангерт. Принцесса Саудовской Аравии продолжает помогать нуждающимся и курировать деятельность различных фондов и организаций филантропов.