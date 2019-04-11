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11.04.2019, 14:38

Как выбрать и где купить билеты на автобус в Украине?

Как выбрать и где купить билеты на автобус в Украине? - Фото

BUS365 – надежный и доступный перевозчик, который предоставляет возможность быстро и комфортно путешествовать по всей Украине

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Автобусные поездки популярны и позволяют пассажирам быстро добираться до пункта назначения. Сегодня в Украине множество перевозчиков готовы предложить пассажирам свои услуги, однако встает вопрос: как выбрать именно ту компанию, на которую можно положиться и не переживать за исход поездки в любой сложившейся ситуации?

Отзывы пассажиров

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Начиная поиски компании-перевозчика, стоит обратить внимание на отзывы, которые оставили пассажиры, уже воспользовавшиеся услугами таковой. При этом уделить внимание стоит как негативным, так и положительным мнениям. Негативных обычно бывает больше, поскольку клиенты в любой ситуации (даже независящей от водителя и перевозчика в целом) сразу винят компанию, не задумываясь, что на самом деле повлекло за собой тот или иной момент в дороге.

Итак, если компания смогла решить нестандартную ситуацию и не бросила пассажиров в критический момент, пользоваться ее услугами вполне даже можно.

Техническое состояние автотранспорта

Интернет порталы сообщают, что данный критерий является основным и именно на него следует обращать внимание при выборе перевозчика. Однако это не совсем так. Изначально все компании пишут, что состояние автобусов находится на должной высоте. И скорее всего так и есть, ведь отправляться в путь на неисправном автобусе – вариант не только затратный, но и впоследствии снижающий общий имидж фирмы. Поэтому ни один достойный перевозчик не допустит рейса на неисправном транспорте. Итак, выбирая перевозчика по состоянию транспорта, лучше уточнить марку автобуса и количество пассажирских мест. Ведь для дальних путешествий большой комфортабельный автобус на 50 и более мест будет приемлемей микроавтобуса. А микроавтобус лучше выбрать для более коротких расстояний, ведь он быстрее и маневреннее.

Стоимость билетов

Конечно пассажиры, пытаясь найти перевозчика, обращают внимание и на стоимость билетов. Однако следует помнить, что самый дешевый вариант поездки далеко не всегда лучший. Ведь в цену билета входит не только зарплата водителя и стоимость бензина, но и технический осмотр транспорта, а также всевозможные дополнительные услуги, предоставляемые в пути (обед, чай и тд).

BUS365 – надежный и доступный перевозчик, который предоставляет возможность быстро и комфортно путешествовать по всей Украине. На сайте фирмы есть возможность как купить, так и забронировать билеты на автобус Харьков Одесса, а также на иные направления, число которых на сегодня превышает показатель в 350 маршрутов.

Ищите перевозчика, которому можно доверять? Остановите свой выбор на BUS365 https://www.bus365.com.ua/ и наслаждайтесь каждой поездкой!

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Теги: BUS365
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