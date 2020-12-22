"Климат-мастер" награжден национальной премией "Выбор страны" 2020

Команда экспертов премии "Выбор Страны" ежегодно определяет лучшие компании страны в более чем 150 категориях деятельности путем объективного анализа финансовых показателей, статистических и маркетинговых данных на национальном и региональном уровне.

ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР" уже 13 лет стремительно развивается на рынке товаров и услуг Украины в сферах кондиционирования, отопления и вентиляции. За время своей работы компания ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР" успешно подтвердила свою надёжность в сотрудничестве с многими крупнейшими предприятиями Украины, в том числе с такими как Украинская железная дорога, Энергоатом, Новая Почта, ДТЭК и даже Кабинет министров Украины!

"Для нас "ВЫБОР СТРАНЫ" — это подтверждение наших достижений" – отметил Директор ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР" Павел Резник. "Наш основной принцип — это "Работа на результат" и ориентированность на клиента, независимо от того, крупное это предприятие или простой человек, которому нужен домой кондиционер. Благодаря ответственному подходу к работе мы строим доверительные и долгосрочные отношения со своими клиентами, а это и создаёт положительную репутацию компании", – подчеркнул Павел Резник.

В будущем, компания ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР", также продолжит держать курс на внедрение энергоэффективных и альтернативных решений в сферах кондиционирования, отопления и вентиляции.

Национальная премия "Выбор Страны" начиная с 2014 года проводит оценку предприятий по методу URSA 50 (Ukrainian Rating System of Awards) и содержит анализ данных Госкомстата, заказ выборки по КВЭД от аналитических агентств, ежеквартальные маркетинговые исследования по 49 открытым источникам, а также финансовые показатели FinScore и MarketScore.