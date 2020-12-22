Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
22.12.2020, 16:47

"Климат-мастер" награжден национальной премией "Выбор страны" 2020

"Климат-мастер" награжден национальной премией "Выбор страны" 2020 - Фото

Компания "Климат-мастер" стала победителем среди лучших компаний Украины и официально получила статус "Выбор страны" 2020!

Команда экспертов премии "Выбор Страны" ежегодно определяет лучшие компании страны в более чем 150 категориях деятельности путем объективного анализа финансовых показателей, статистических и маркетинговых данных на национальном и региональном уровне.

ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР" уже 13 лет стремительно развивается на рынке товаров и услуг Украины в сферах кондиционирования, отопления и вентиляции. За время своей работы компания ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР" успешно подтвердила свою надёжность в сотрудничестве с многими крупнейшими предприятиями Украины, в том числе с такими как Украинская железная дорога, Энергоатом, Новая Почта, ДТЭК и даже Кабинет министров Украины!

"Для нас "ВЫБОР СТРАНЫ" — это подтверждение наших достижений" – отметил Директор ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР" Павел Резник. "Наш основной принцип — это "Работа на результат" и ориентированность на клиента, независимо от того, крупное это предприятие или простой человек, которому нужен домой кондиционер. Благодаря ответственному подходу к работе мы строим доверительные и долгосрочные отношения со своими клиентами, а это и создаёт положительную репутацию компании", – подчеркнул Павел Резник.

В будущем, компания ООО "КЛИМАТ-МАСТЕР", также продолжит держать курс на внедрение энергоэффективных и альтернативных решений в сферах кондиционирования, отопления и вентиляции.

Национальная премия "Выбор Страны" начиная с 2014 года проводит оценку предприятий по методу URSA 50 (Ukrainian Rating System of Awards) и содержит анализ данных Госкомстата, заказ выборки по КВЭД от аналитических агентств, ежеквартальные маркетинговые исследования по 49 открытым источникам, а также финансовые показатели FinScore и MarketScore.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Климат-мастер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 