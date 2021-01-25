Компания Avis Украина стала победителем премии "Выбор страны" 2020

Получить премию "Выбор страны" по итогам именно 2020 года, когда пандемия изменила стратегические планы большинства компаний, работающих в сфере туризма и транспортных услуг – это свидетельство максимальной собранности команды и большого доверия клиентов к компании.

"Благодарен своей команде Avis Украина, которая оперативно адаптировалась и продолжила вдохновенно работать, не сбавляя обороты и в новых условиях: локдауна, ограничений, дистанционной работы. Руководители департаментов быстро принимали решения и им удалось удержать наши позиции на рынке, минимизируя потери для компании, которые могли бы быть, в частности, из-за закрытия границ (львиная доля наших клиентов проката – иностранцы).

Несмотря на сложности с закупкой и поставкой автомобилей, департаменту лизинга удалось достигнуть планов, которые мы наметили на 2020 год, а департаменту проката удалось минимизировать потенциальные потери за счет ориентации на местных потребителей услуг проката и удержания высокой планки по качеству сервиса. Несмотря на то, что компания сократила автопрокатный парк из-за пандемии на 30%, показатели загруженности автопарка, который остался, были выше, чем в 2019 году.

За это благодарность каждому украинцу и иностранцу, который в 2020 году арендовал у нас авто, каждой компании, которая продолжила с нами договор лизинга. Именно вы позволили нам не сбавлять обороты и держать качество сервиса на уровне времен до пандемии. Искренне благодарен и нашим новым клиентам, которые именно в 2020 выбрали нашу компанию", – генеральный директор Avis Украина, Хайм Капельников.

Премия "Выбор страны" – это вторая награда, которую Avis Украина получила в 2020 году. В ноябре 2020 года компания получила "Туристический Оскар" – престижную премию World Travel Awards в номинации "Лучшая компания по прокату автомобилей в Украине 2020".

Команда Avis Украина желает всем крепкого здоровья, сил и духа преодолеть пандемию и восстановиться после времён вынужденных ограничений. Пусть самомотивация и здравый рассудок помогут вам не опускать руки, а генерировать новые идеи и создавать новые проекты!