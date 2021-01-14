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14.01.2021, 12:42

Компания ETS Group – надежная спецтехника от проверенных производителей

Компания ETS Group – надежная спецтехника от проверенных производителей - Фото

В компании ETS Group представлены машины разного типа и назначения

Компания ETS Group занимается поставками спецтехники на территорию Украины. Организация является официальным дилером брендов Volvo, Mecalac и SDLG, Sennebogen и Goodyaer, Faresin и Goldhofer. Здесь представлены не только качественные машины, но и комплектующие к ним. Приобретая спецтехнику от известных компаний, вы можете быть уверены в ее надежности и безопасности. Машины проверены на соответствие стандартам, выполнены из современных материалов, улучшены для оптимизации вашего бизнеса и комфорта водителей. Для ознакомления с моделями переходите на сайт по продаже спецтехники.

В компании ETS Group представлены машины разного типа и назначения. Вы можете выбрать приемлемую модель в соответствии с заявленными требованиями. Если не получается самостоятельно определиться с характеристиками, звоните менеджерам компании. Они предоставят информацию о спецтехнике и ее предназначении, помогут выбрать модель, исходя из потребностей бизнеса.

Варианты спецтехники в компании ETS Group

Поставляя спецтехнику от ведущих брендов, компания ETS Group предлагает приобрести машины для разного типа работ. Они используются при строительстве гражданских и военных объектов, возведении дорог, разработке карьеров. Также имеется спецтехника для сельского хозяйства, для высотных работ. К последним машинам относятся подъемные краны.

Помимо новой спецтехники, вы можете приобрести варианты с наработкой. Последние дешевле, но не уступают по своему качеству. Это обусловлено тем, что специалисты компании проверили машины на работоспособность, заменили изношенные узлы и механизмы. При приобретении спецтехники б/у вы можете оформить гарантию. В этом случае любая проблема, связанная с работой машины, будет решена в короткие сроки. Для этого в компании оборудован сервисный центр, оснащенный современным оборудованием. Здесь работают профессионалы, прошедшие соответствующее обучение и регулярно повышающие квалификацию.

Сотрудничайте с профессионалами и получайте лучшие предложения

Сотрудничая с компанией ETS Group, вы можете выбрать лучшие предложения для бизнеса. Современная спецтехника обладает рядом преимуществ перед устаревшими моделями. Плюсы заключаются в следующем:

  • улучшение рабочих параметров;
  • высокое качество сборки;
  • дополнительные элементы для комфортного использования спецтехники.

Производители увеличивают обзорность кабин, используют кондиционеры для комфортной работы в летний зной, совершенствуют механизмы управления. Это позволяет эффективно выполнять задачи, оптимизируя производственные процессы. Доверьтесь современным технологиям и выбирайте машины в компании ETS Group. Это поможет расширить бизнес и сократить сроки выполнения работ.

Выбирайте спецтехнику на сайте ETS Group

Для удобства выбора на сайте компании представлен каталог, куда добавлены все поставляемые машины. К каждой модели приведено подробное описание, указаны характеристики. Это позволит вам выбрать подходящий вариант без поиска решений в Интернете.

Благодаря наличию фильтров вы сможете отсортировать спецтехнику по производителю, назначению, параметрам. Всего пара кликов — и на странице будут отображены только те машины, которые соответствуют запросам. Если заинтересует одна из моделей, обращайтесь к менеджерам. Они подскажут стоимость выбранной спецтехники, проинформируют о сроках доставки в ваш регион.

При необходимости покупки запчастей и комплектующих обратите внимание на оригинальные детали. Они производятся на заводах-изготовителях с учетом размеров и материалов. Это гарантирует длительный срок службы машин после замены запчастей. Ремонтные работы проводятся в сервисном центре ETS Group. Они выполняются в оговоренные сроки без задержек. Обращайтесь к профессионалам, и вы получите спецтехнику и комплектующие к ней, выполненные в соответствии с мировыми стандартами. Желая ознакомиться с особенностями бренда, переходите на страницу https://ets-group.com.ua/brands/volvo. Также сведения можно уточнить у консультантов.

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Теги: ETS Group
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