Компания "Парковая Резиденция Буча", получила премию "Выбор страны" 2020

Премия "ВЫБОР СТРАНЫ" 2020, ежегодно вручается компаниям, которые вносят весомый вклад в развитие и будущее Украины. Команда независимых экспертов, исследуя результаты работы и деятельности компаний выбирает только тех, кто является достойным и уверенным участником рынка недвижимости, динамика развития и финансовые показатели которых являются стабильными.

Строить качественное и доступное жилье, развивать Украину, и менять мир к лучшему – основная миссия компании "Парковая Резиденция", которая уже около 7 лет строит современные и надежные коттеджные городки для украинских семей. Компания, ставит высокие цели и день за днем, шаг за шагом уверенно достигает их.

Компания "Парковая Резиденция" – это девелоперская компания, которая начала свою деятельность в 2014 году в пригороде Киева. Кроме развития и управления проектами, застройщик собственными силами осуществляет полный цикл строительных работ, начиная с этапа проектирования и до ввода дома в эксплуатацию.

Здесь работает команда высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в сфере проектирования, строительства, девелопмента. Компания осуществляет самостоятельное финансовое и юридическое сопровождение строительства и управления недвижимостью.

За период своей работы компания запустила и реализовала три коттеджных городка, таких как: КГ "Парковая Резиденция Ирпень", КГ "Парковая Резиденция-2 Буча", КГ "Парковая Резиденция 3 Буча", и много индивидуальных загородных домов.

За годы существования компания построила и ввела в эксплуатацию более 200 жилых домов, это более 35 000 000 квадратных метров для украинских семей.

Благодаря добросовестному выполнению взятых на себя обязательств, компания "Парковая Резиденция" зарекомендовала себя надежным застройщиком и партнером, продолжает стремительно развиваться и занимать достойное место среди известных девелоперов.

Основная цель компании – строить яркие и качественные жилые дома, которые обязательно найдут свое место в сердцах украинских семей!