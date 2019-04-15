«Красота для всех» от L'Oreal: завершен второй сезон проекта

L'Oreal Украина и UNFPA Украина объявляют об окончании 2-го сезона образовательного проекта «Красота для всех», ориентированного на женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию или пострадавших от насилия.



24 сентября 2018 ООО «L'Oréal Украина» запустило 2-й сезон проекта «Красота для всех», чтобы помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, получить бесплатное образование в сфере красоты. Реализация программы осуществляется совместно с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Фонда L'Oréal.

Цель проекта - с помощью специального курса научить женщин, которые находятся в непростой жизненной ситуации, основам парикмахерского мастерства и помочь им построить свой путь к лучшей жизни.

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Учебный курс в рамках программы «Красота для всех» преподают высококвалифицированные специалисты, практикующие мастера в салонах красоты, которые прошли специальное обучение по работе с продукцией бренда «Матрикс» и имеют соответствующие презентационные навыки. Учебный курс был специально разработан для этого проекта. Курс гарантирует, что все ученики приобретут навыки, чтобы начать карьеру в салонном бизнесе.

Первая группа из 26 женщин начала длительное обучение (5 мес.) парикмахерскому искусству 24 сентября 2018. Курс состоял из 24 занятий в месяц и проходил в Киеве. Ежегодно, около 4000 тысяч женщин в разных странах мира получают бесплатное образование в сфере красоты благодаря этой программе. Сегодня программа «Красота для всех» представлена в более чем 30 странах Латинской Америки, Азии, Европы и Среднего Востока.

По данным UNFPA Украина, в нашей стране от домашнего насилия страдает более 1 млн женщин ежегодно. Пострадавшим от домашнего насилия очень нужна поддержка, ведь многие женщины могут страдать от насилия длительное время, теряя при этом веру в себя, уверенность и возможность самореализации. Кроме того, часто пострадавшие женщины не работают, потому что ухаживают за детьми или вынуждены совмещать работу и домашние дела, зарабатывая недостаточно, а следовательно, не имеют возможности начать новую жизнь без агрессора. Поэтому программы, которые дают возможность получить специальность, а в будущем работу, очень нужны таким женщинам.

О UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения

UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения, является ведущим агентством ООН, сосредотачивает свою работу в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи. Совместно с партнерами мы работаем в 150 странах мира, с 1997 года и в Украине.Больше информации о UNFPA и нашу работу в Украине: www.ukraine.unfpa.org. Следите за деятельностью UNFPA в Twitter и Facebook

Марк Савчук | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА" :



«Компания L'Oreal верит, что у каждого есть потенциал для изменений. Программа «Красота для всех» построена на простом принципе: образование дает свободу выбирать и строить собственное будущее. Задействованые эксперты будут положительно влиять на формирование мотивации и уверенности в себе, развивать креативность и вдохновлять участников на принятие новых вызовов ».

О ФОНДЕ L'ORÉAL

Сопровождайте. Цените. Общайтесь. Поддерживайте. Расширяйте границы. Это убеждение, основные ценности, благодаря которым Фонд L'Oréal всегда предан женщинам. В основе этого подхода - наука и красота.

Через программу «Для женщин в науке», которая осуществляется при поддержке ЮНЕСКО, Фонд L'Oréal мотивирует выпускниц университетов делать карьеру в науке, поддерживает женщин исследовательниц и вознаграждает их за выдающиеся достижения в традиционно «мужских» отраслях науки. С помощью программ красоты L'Oréal помогает женщинам, страдающим от болезней, финансовых трудностей или социальной изоляции, вернуть себе чувство собственного достоинства и женственности, что положительно влияет на их самочувствие и успеваемость. Также фонд проводит образовательные программы для экспертов в области красоты.

О КОМПАНИИ L'ORÉAL

Вот уже 110 лет L'Oréal посвящает себя созданию красоты. В уникальном портфеле компании - 36 разноплановых международных бренда, которые дополняют друг друга; в 2018 году продано продукции на 26,9 миллиарда евро и трудоустроено 86 000 человек по всему миру. L'Oréal является мировым лидером в сфере красоты, а продукция компании представлена ​​во всех дистрибутивных сетях: на массовом рынке, в магазинах, в том числе брендовых, в зоне дьюти-фри, в аптеках, парикмахерских. Новый глобальный ориентир компании на 2020 год - программа «Делясь красотой со всеми» - задает амбициозные долгосрочные цели развития для всей производственно-сбытовой цепи.

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