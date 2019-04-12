Кто подарил Киеву новые “Золотые ворота”?

Новая фигурка, выполненная в виде миниатюрных Золотых ворот, появилась при поддержке компании Interkassa. Автор скульптуры — Марко Галенко — изобразил памятник таким, каким он был при Ярославе Мудром.

Для этой скульптурки выбрали именно Золотые ворот, потому что совпали две круглые даты. Ровно 1000 лет назад началось строительство Золотых ворот, и ровно 10 лет отмечает компания Interkassa — агрегатор платежных методов для интернет-бизнеса.

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“Компания Interkassa подарила новый арт-объект городу Киеву, он символизирует историю развития торговли со времен Киевской Руси до появления электронной торговли и онлайн-оплат в Украине. Ведь мы были первыми, кто в 2009 году стал принимать платежи онлайн в пользу интернет-бизнеса. Спасибо друзьям и коллегам, НБУ и ТАСКОМБАНК, что разделили с нами праздник. Дождь и ветер нам не помеха!”, — рассказывает Наталья Слепцова, маркетинг директор компании Interkassa.

Автор проекта “Шукай”, история Киева в бронзовых мини-скульптурах, Юлия Бевзенко рассказала легенду, что если ворота потереть, то человеку откроются все двери.

Посмотреть на миниатюру можно по адресу Ярославов Вал, 21/22а, в двух шагах от станции метро "Золотые ворота".