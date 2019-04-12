Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
12.04.2019, 15:37

Кто подарил Киеву новые “Золотые ворота”?

Кто подарил Киеву новые “Золотые ворота”? - Фото

11 апреля в Киеве открыли 14-ю мини-скульптуру из проекта экскурсовода Юлии Бевзенко "Шукай!"

Реклама
Реклама

Новая фигурка, выполненная в виде миниатюрных Золотых ворот, появилась при поддержке компании Interkassa. Автор скульптуры — Марко Галенко — изобразил памятник таким, каким он был при Ярославе Мудром.

Для этой скульптурки выбрали именно Золотые ворот, потому что совпали две круглые даты. Ровно 1000 лет назад началось строительство Золотых ворот,  и ровно 10 лет отмечает компания Interkassa — агрегатор платежных методов для интернет-бизнеса.

Реклама

“Компания Interkassa подарила новый арт-объект городу Киеву, он символизирует историю развития торговли со времен Киевской Руси до появления электронной торговли и онлайн-оплат в Украине. Ведь мы были первыми, кто в 2009 году стал принимать платежи онлайн в пользу интернет-бизнеса. Спасибо друзьям и коллегам, НБУ и ТАСКОМБАНК, что разделили с нами праздник. Дождь и ветер нам не помеха!”, — рассказывает Наталья Слепцова, маркетинг директор компании Interkassa.

Автор проекта “Шукай”, история Киева в бронзовых мини-скульптурах, Юлия Бевзенко рассказала легенду, что если ворота потереть, то человеку откроются все двери.

Посмотреть на миниатюру можно по адресу Ярославов Вал, 21/22а, в двух шагах от станции метро "Золотые ворота".

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Interkassa, скульптура, золотые ворота, Юлия Бевзенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 