LNZ Group открывает новое направление бизнеса - LNZ Energo

Кравец Роман Владимирович, руководитель направления LNZ Energo

Украинский рынок природного газа развивается очень динамично. Аграрный сектор на данном этапе развития Украины является локомотивом экономики, соответственно возрастает и потребление энергоресурсов. По разным подсчетам объем рынка составляет ориентировочно 500 млн. М³ в год или около 2% от общего объема потребления государства.

Основная задача проекта LNZ Energo - это торговля природным газа. Наш ключевой клиент - компании в агросекторе. В этом проекте мы объединили команду профессионалов газового рынка с репутацией и опытом LNZ в построении дистрибьюторской сети.

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Какие наши ключевые преимущества? Основная составляющая - это репутация компании. Следующее - понимание нашего клиента и, как следствие, гибкая ценовая и кредитная политика. И последняя, ​​не менее важное преимущество, мы сделаем поставку природного газа максимально комфортной для клиента в операционном плане. Компания LNZ Group всегда ставит перед собой очень амбициозные цели по всем направлениям. Этот проект не исключение.

LNZ Group - украинский вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на торговле посевным материалом и средствами защиты растений, выращивании зерновых и технических культур, животноводстве и зернотрейдерские деятельности. Образован на базе Лебединского семенного завода. -