ЛОреаль представит красоту будущего на Viva Technology 2019

На выставке Viva Technology в Париже L’Oréal представит «Красоту без границ» – свое видение будущего красоты и клиентского опыта, продемонстрированное с помощью самых последних технологических инноваций Группы, основанных на голосе, искусственном интеллекте и дополненной реальности.

Любомира Роше, Директор по цифровым технологиям L’Oréal: «Мы рады присоединиться к Viva Technology – ежегодной встрече мира технологий во Франции, нашей родной стране. Это прекрасная возможность поделиться нашим видением красоты, которое разнообразно и доступно всем, учитывает потребности и стремления во всем мире и основано на цифровых технологиях. Новые технологии, такие как дополненная реальность, искусственный интеллект, голос, позволяют нам предлагать все больше и больше персонализированных и сложных услуг для всех, осуществлять производство более гибко и устойчиво, интегрировать наших потребителей в процесс создания и предлагать им опыт, доступный в любое время, в любом месте».

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Посетители смогут открыть для себя 4 пространства, предназначенных для демонстрации красоты будущего

Технологии без границ:

- Среди основных новинок этого года компания L’Oréal представит Virtual Hair Advisor, опыт, созданный ModiFace — компанией дополненной реальности и искусственного интеллекта. Virtual Hair Advisor позволит посетителям использовать голосовую команду, чтобы виртуально попробовать на себе различные цвета волос, а также получить профессиональную консультацию от экспертов L’Oréal.

- SkinConsultAI от Vichy — цифровая диагностика кожи, разработанная совместно с дерматологами, для выявления признаков старения и предоставления персонализированных рекомендаций по уходу за кожей. Эта технология, созданная в партнерстве с ModiFace и Центром исследований и инноваций L'Oréal, основана на 15-летних научных исследованиях в области старения кожи и искусственном интеллекте.

- Effaclar Spotscan от La Roche-Posay — это веб-приложение, разработанное совместно с дерматологами для анализа кожи, склонной к акне. Основанный на искусственном интеллекте и научных данных, этот сервис предоставляет советы и персональные рекомендации по лечению угревой сыпи, предотвращению ее ухудшения и, при необходимости, получение консультации дерматолога.

Персонализация без границ:

- Shade Finder от Lancôme — это передовая технология, основанная на искусственном интеллекте. Shade Finder может порекомендовать оттенок тональной основы, идеально подходящий для удовлетворения потребностей клиента непосредственно в торговой точке. Этот специализированный сервис в настоящее время разворачивается по всему миру в более чем 1000 точках продаж, которые будут оборудованы до конца 2019 года.

- Впервые L’Oréal представит My Little Factory — технологическую инновацию, которая позволит в будущем производить тональную основу по индивидуальному заказу в больших масштабах.

Креативность без границ: Иммерсионная зона 360° позволит посетителям узнать о тенденциях красоты, обнаруженных в социальных сетях благодаря искусственному интеллекту, во всем мире.

Динамичность без границ: Посетители узнают о 3D-печати и индивидуализации, открыв для себя дизайн новых ароматов Lancôme и Victor&Rolf или протестировав новый автомат губной помады Giorgio Armani со встроенной виртуальной подборкой оттенков от ModiFace.

Важные мероприятия L’Oréal в рамках Viva Technology:

Пятница, 17 мая

11:40 – 12:20: Форум Директоров по маркетингу: Круглый стол «Следующий шаг на пути к следующему большому достижению» при участии Любомиры Роше, Директора по цифровым технологиям L’Oréal

14:00 – 14:25: Форум Генеральных директоров при участии Жана-Поля Агона, Председателя правления и Генерального директора L’Oréal, и Любомиры Роше, Директора по цифровым технологиям L’Oréal

О компании L’Oréal

Вот уже более 100 лет группа L'Oréal посвящает свою деятельность красоте. Благодаря своему уникальному международному портфелю из 36 разнообразных и дополняющих друг друга брендов, объем продаж Группы в 2018 году составил 26,9 млрд. евро, в компании работает 86000 человек по всему миру. Являясь лидирующей косметической компанией в мире, L'Oréal представлена во всех каналах дистрибуции: рынок товаров массового спроса, универмаги, аптеки, салоны красоты, точки беспошлинной розничной торговли, фирменные магазины и электронная коммерция.

Научные исследования и инновации, а также специальная исследовательская группа, состоящая из 3993 человек, лежат в основе стратегии L'Oréal, направленной на удовлетворение потребностей в области красоты во всем мире. В рамках программы «Sharing beauty with all» до 2020 года L'Oréal строит свою деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития и ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития во всей цепочке создания стоимости Группы.

Больше информации: http://mediaroom.loreal.com/en/