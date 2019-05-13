Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
13.05.2019, 13:50

ЛОреаль представит красоту будущего на Viva Technology 2019

ЛОреаль представит красоту будущего на Viva Technology 2019 - Фото

По словам Директора по цифровым технологиям L’Oréal Любомиры Роше, это прекрасная возможность поделиться нашим видением красоты, которое доступно

Реклама
Реклама

На выставке Viva Technology в Париже L’Oréal представит «Красоту без границ» – свое видение будущего красоты и клиентского опыта, продемонстрированное с помощью самых последних технологических инноваций Группы, основанных на голосе, искусственном интеллекте и дополненной реальности.

Любомира Роше, Директор по цифровым технологиям L’Oréal: «Мы рады присоединиться к Viva Technology  – ежегодной встрече мира технологий во Франции, нашей родной стране. Это прекрасная возможность поделиться нашим видением красоты, которое разнообразно и доступно всем, учитывает потребности и стремления во всем мире и основано на цифровых технологиях. Новые технологии, такие как дополненная реальность, искусственный интеллект, голос, позволяют нам предлагать все больше и больше персонализированных и сложных услуг для всех, осуществлять производство более гибко и устойчиво, интегрировать наших потребителей в процесс создания и предлагать им опыт, доступный в любое время, в любом месте».

Реклама

Посетители смогут открыть для себя 4 пространства, предназначенных для демонстрации красоты будущего

Технологии без границ:

- Среди основных новинок этого года компания L’Oréal представит Virtual Hair Advisor, опыт, созданный ModiFace — компанией дополненной реальности и искусственного интеллекта. Virtual Hair Advisor позволит посетителям использовать голосовую команду, чтобы виртуально попробовать на себе различные цвета волос, а также получить профессиональную консультацию от экспертов L’Oréal.

SkinConsultAI от Vichy — цифровая диагностика кожи, разработанная совместно с дерматологами, для выявления признаков старения и предоставления персонализированных рекомендаций по уходу за кожей. Эта технология, созданная в партнерстве с ModiFace и Центром исследований и инноваций L'Oréal, основана на 15-летних научных исследованиях в области старения кожи и искусственном интеллекте.

Effaclar Spotscan от La Roche-Posay — это веб-приложение, разработанное совместно с дерматологами для анализа кожи, склонной к акне. Основанный на искусственном интеллекте и научных данных, этот сервис предоставляет советы и персональные рекомендации по лечению угревой сыпи, предотвращению ее ухудшения и, при необходимости, получение консультации дерматолога.

Персонализация без границ:

Shade Finder от Lancôme — это передовая технология, основанная на искусственном интеллекте. Shade Finder может порекомендовать оттенок тональной основы, идеально подходящий для удовлетворения потребностей клиента непосредственно в торговой точке. Этот специализированный сервис в настоящее время разворачивается по всему миру в более чем 1000 точках продаж, которые будут оборудованы до конца 2019 года.

- Впервые L’Oréal представит My Little Factory — технологическую инновацию, которая позволит в будущем производить тональную основу по индивидуальному заказу в больших масштабах.

Креативность без границ: Иммерсионная зона 360° позволит посетителям узнать о тенденциях красоты, обнаруженных в социальных сетях благодаря искусственному интеллекту, во всем мире.

Динамичность без границ: Посетители узнают о 3D-печати и индивидуализации, открыв для себя дизайн новых ароматов Lancôme и Victor&Rolf или протестировав новый автомат губной помады Giorgio Armani со встроенной виртуальной подборкой оттенков от ModiFace.

Важные мероприятия L’Oréal в рамках Viva Technology:

Пятница, 17 мая

  • 11:40 – 12:20: Форум Директоров по маркетингу: Круглый стол «Следующий шаг на пути к следующему большому достижению» при участии Любомиры Роше, Директора по цифровым технологиям L’Oréal
  • 14:00 – 14:25: Форум Генеральных директоров при участии Жана-Поля Агона, Председателя правления и Генерального директора L’Oréal, и Любомиры Роше, Директора по цифровым технологиям L’Oréal

О компании L’Oréal

Вот уже более 100 лет группа L'Oréal посвящает свою деятельность красоте. Благодаря своему уникальному международному портфелю из 36 разнообразных и дополняющих друг друга брендов, объем продаж Группы в 2018 году составил 26,9 млрд. евро, в компании работает 86000 человек по всему миру. Являясь лидирующей косметической компанией в мире, L'Oréal представлена во всех каналах дистрибуции: рынок товаров массового спроса, универмаги, аптеки, салоны красоты, точки беспошлинной розничной торговли, фирменные магазины и электронная коммерция.

Научные исследования и инновации, а также специальная исследовательская группа, состоящая из 3993 человек, лежат в основе стратегии L'Oréal, направленной на удовлетворение потребностей в области красоты во всем мире. В рамках программы «Sharing beauty with all» до 2020 года L'Oréal строит свою деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития и ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития во всей цепочке создания стоимости Группы.

Больше информации: http://mediaroom.loreal.com/en/

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: L'Oreal, Viva Technology 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 