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02.05.2019, 17:41

На УЭБ успешно прошли аукционы на право добычи нефти и газа

На УЭБ успешно прошли аукционы на право добычи нефти и газа - Фото

Абсолютный фаворит торгов АО "Укргаздобыча" - компания стала победителем по пяти лотам

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2 мая 2019 года, состоялись успешные прозрачные электронные торги на право добычи нефти и газа. На торги было выставлено 7 лотов.

Лоты были выставлены на аукцион Государственной службой геологии и недр Украины в системе Прозорро.Продажи через электронную площадку ТБ "Украинская энергетическая биржа".

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Торги успешно прошли по Северо-Ефремовской и Добренской площади (Харьковская область), Ополонивской-1 площади (Черниговская область), Калюжной-1 площади (Сумская область), Дрогобычской площади (Львовская область) и Кадобнянському месторождению (Ивано-Франковская область).

Торги по площади Ополонивская-2 не состоялись, так как, согласно действующему порядку проведения аукционов, заявки должны подать минимум 2 участника.

Абсолютным фаворитом торгов стало АО "Укргаздобыча". Компания стала победителем по 5 лотам из 6 по которым состоялись торги.

В торгах по Дрогобычской площади победителем стала ООО "Единая нефтегазовая компания".

Также активное участие в торгах по Кадобнянському месторождению принимали ООО "Прикарпатресурсы" и ООО "Нефтегазовая компания "БанГаз".

"Это уже вторые успешные нефтегазовые торги, проведенные через электронную площадку ТБ "Украинская энергетическая биржа". Мы гордимся тем, что стали частью процесса реформирования и развития нефтегазовой отрасли. Эти торги показали, что ТБ "Украинская энергетическая биржа" является надежным партнером для торговли в системе Прозорро.Продажи", - отметил Генеральный директор электронной площадки ТБ " Украинская энергетическая биржа" Александр Коваленко.

"Проведение электронных торгов на нефтегазовые участки является большим успехом в реформировании индустрии. Сегодня аукционы состоялись по шести участкам из предложенных семи, что свидетельствует о заинтересованности инвесторов в новых площадях. Как и во время первых мартовских торгов, второй раунд прошел при участии только украинских добытчиков. Мы ожидаем увеличение конкуренции в будущих онлайн-аукционах и конкурсах CРП за счет участия иностранных компаний. Надеемся, что процесс определения победителя конкурса будет происходить, как и в электронных торгах, максимально прозрачно и с равным доступом всех желающих", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

 

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Теги: аукцион, Украинская энергетическая биржа, УЭБ, лот
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