Небанальная десятка: Куда полететь летом?

Лето – самое время пополнить запасы витамина Д и зарядиться энергией солнца. Хорошо отдохнуть и получить отличный загар можно и у бабушки в деревне, но всегда хочется чего-то особенного, тем более что полет на самолете за границу уже не является чем-то недосягаемым. На сегодняшний день существует множество бесплатных поисковиков, которые предлагают дешевые авиабилеты в любую точку мира, на любую дату и время суток. Вы можете себе представить, сколько самолетов на данный момент находятся в воздухе? Загляните на Flightradar Online, вы будете удивлены количеством кишащих маленьких самолетиков на экране – с помощью этой системы вы можете в реальном времени наблюдать за всеми воздушными рейсами. Возможно один из самолетов сейчас кружит у вас над головой!

Так куда же держать путь? Мы предлагаем вам взглянуть на десятку самых необычных мест, от куда можно привезти сногсшибательные фотографии:

Реклама

1. Остров Изола-Беллу (Италия)

Массивный дворец и ландшафтные сады графа Борромео возвышаются над гладью озера Lago Maggiore. Мало того, что здесь есть птичник с певчими птицами и попугаями, вы сможете узреть свободно разгуливающих павлинов-альбиносов.

2. Остров Флориш (Португалия)

Это самая западная точка Европы, где расположился небольшой цветочный остров Азорского архипелага. У вас есть возможность понаблюдать за дельфинами и китами, которые обитают в округе. Для более релаксирующего отдыха остров предлагает погрузиться в горячие источники или искупаться в голубой лагуне.

3. Лагуна Гиола на острове Тассос (Греция)

Вы будете поражены бирюзовым цветом воды в лагуне, которая образовалась в скалах под воздействием морских волн. Это практически бассейн 15 на 20 метров и глубиной всего 3 метра, вода там прогревается очень быстро.

4. Остров Рангироа (Французская Полинезия)

Это рай для аквалангистов, так как разнообразие морской жизни в лагуне более чем впечатляющая. Здесь также можно найти большое количество устриц, которые производят черный жемчуг.

5. Озеро Хиллиер (Австралия)

Самое необычное это цвет воды – она розовая. Даже если набрать воду из озера в прозрачный сосуд она попрежнему останется розовой. До места не так просто добраться, учитывая что озеро окружено высокими эвкалиптами.

6. Остров Мариета (Мексика)

В результате военных испытаний и взрывов на острове появился скрытый пляж, выглядит это как отверстие в пещере. Добраться сюда можно только на катере. Такая малодоступность и уединенность как магнитом притягивает влюбленные парочки.

7. Красная земля (Китай)

В районе Дунчуаня цвет почвы превратился в красный из-за высокой температуры воздуха, дождливой погоды и наличия железа в земле. Во времена, когда почву вспахивают, тем самым подготавливают для посева, красно-коричневые оттенки создают несравненные по красоте пейзажи.

8. Водопад Семук Чампей (Гватемала)

Это не один, а целая серия водопадов, которые находятся в глубинах джунглей. Само название переводится как "место, где река уходит под землю".

9. Мраморные пещеры (Чили)

Природный комплекс расположен на одном из самых глубоких озер в мире – Lago General Carrera или Lago Buenos Aires. Геологические образования состоящий из тоннелей, пещер и углублений, полностью покрыты мраморными узорами, от сюда и название.

10. Пещеры Вайтомо (Новая Зеландия)

Несчитанное количество светлячков выбрали лабиринты пещеры Вайтомо своим домом. Находясь внутри такой пещеры создается ощущение световой инсталляции.