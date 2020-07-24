Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
24.07.2020, 16:15

Ну какой же бутерброд без колбасы?

Ну какой же бутерброд без колбасы? - Фото

Центр экспертизы "Тест" решил провести оценку качества колбас, представленных на отечественном рынке

Все мы любим докторскую колбасу! Кто-то любит бутерброды с ней, кто-то кладет в окрошку и оливье - все зависит от личных предпочтений. Одно ясно точно - вкус докторской колбасы известен почти каждому, кто не против вкусно поесть.

Еще в 1930 году начали изготавливать докторскую колбасу, и последующие варенные колбасы. Центр экспертизы "Тест" решил провести оценку качества колбас, представленных на отечественном рынке.

В тестировании приняли участие шесть торговых марок докторских колбас:

● "Укрпромпостач"
"Тульчин"
"Фарро"
"Алан"
"Ятрань"
"Ferax"

Технология

Процесс производства вареных колбас почти всегда идентичен друг другу, однако, состав может значительно отличаться.

Мясо измельчают на волчках. Полученную массу солят и маринуют мясо (а также добавляют необходимые компоненты: нитриты, сахар) повторно измельчают мясо и добавляют специи, наполняют оболочки фаршем и перевязывают их шпагатом, отправляют на термическую обработку. 

Маркировка и упаковка

Маркировка и упаковка исследуемых образцов были надлежащего качества. Благодаря тому, что вся колбаса была запакована под вакуумом, ее срок годности составляет от 15-20 дней. 

Лабораторные испытания

Основным аспектом качества докторской колбасы является ее безопасность для потребителя, и соответствие стандартам. Лаборатория провела анализ всех образцов на наличие сои и крахмала. Стоит напомнить, что состав Докторской колбасы на 95% состоит из мяса. Также в продукте допустимо присутствие яичных компонентов, сухого молока и меланжа. Колбасы торговых марок "Тульчин","Ятрань",:"Алан", "Укрпромпостач" благополучно прошли испытания. Их состав соответствовал заявленному на упаковке. А вот колбасы торговых марок "Фаро" и "Ferax" не указали наличие сои и крахмала соответственно, за что и получили балл ниже остальных.

Были проведены физико-химические испытания, в результате которых, все образцы получили высокий балл.

Также были проведены микробиологические исследования, которые показали, что ни в одной из колбас нет патогенных микроорганизмов. 

Органолептическая оценка

Нужно признать, что среди всех представленных образцов, плохой на вкус колбасы мы не обнаружили. Именно этот этап проверки оказался наиболее приятным и лакомым. Качественная Докторская колбаса должна быть однородной в разрезе, без посторонних включений. Цвет колбасы колеблется от светло-розового до насыщенно розового. Запах свойственный пряностям, добавляемым в продукт. Все образцы полностью соответствовали вышеупомянутым параметрам, постороннего запаха или привкуса обнаружено не было. Вкусно – не всегда качественно. Доверяй, но проверяй.

Отправить:
Распечатать:
Теги: колбаса, бутерброд, Центр экспертизы Тест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 