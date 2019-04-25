Особенности онлайн кредитования в Украине

Микрокредит является займом на небольшую сумму, с непродолжительным сроком погашения и минимальными требованиями. Современная его онлайн форма делает данное решение наиболее гибким, удобным и быстрым из всех видов кредитования.

Нехватка денег – обычное дело для среднестатистического украинца. Часто приходится одалживать, чтобы дожить до ближайшей зарплаты. Если взять взаймы не у кого, на выручку приходит кредит. Кредитование физических лиц ныне переживает настоящий бум. В 2000-х получение ссуды было весьма хлопотным мероприятием, поскольку банковские услуги всегда были сопряжены с множеством деталей, требований и подводных камней. Сегодня можно взять кредит, не выходя из дома. Онлайн кредит в Украине можно получить в финансовых компаниях (МФО), практически вытеснивших банки из ниши потребительского микрокредитования.

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Преимущества микрокредитования

Подход финансовых компаний сегодня выгодно отличается от привычной скрупулёзности и подозрительности банковских учреждений. Если человеку нужен быстрый заём, срочно получить деньги можно лишь оформив заявку на сайте МФО.

Микрокредитом принято называть небольшую ссуду (до 50 тыс. грн.), рассчитанную на погашение сроком от нескольких дней до 1-2 лет. Среди преимуществ такого кредитования отмечают:

1. Онлайн фактор

Главное достоинство микрокредита – возможность получения в режиме онлайн. Этот фактор является главенствующим, порождающим все иные преимущества. Благодаря удалённости процесса кредитования, деньги можно получить в любой точке страны, даже дома, причём сделать это быстро, просто, с чашкой чая в руке.

2. Гибкость

Целевой аудиторией микрокредита являются не только работающие зрелые граждане, но также студенты (достигшие совершеннолетия), и пенсионеры (до определённого возраста). Таким образом, клиентский диапазон значительно расширен, что делает такой кредит самым гибким и клиент ориентированным.

3. Минимальные требования

Потребительский кредит в МФО означает минимальные документальные требования. Всё что потребуется от заёмщика, это паспорт гражданина Украины, идентификационный номер и наличие банковской карты. Никаких залогов, поручителей и справок о доходах.

4. Скорость получения

Микрокредит является самым быстрым кредитом из всех существующих аналогов. Стандартная скорость выдачи займа – 15-20 минут.

5. Бесконтрольность

Известным принципом банковской ссуды является контроль её целевого назначения. МФО не станет проверять, куда тратятся выданные деньги. Заёмщик может смело распоряжаться кредитными средствами так, как считает правильным.

6. Защищённость

Обычно МФО указывают в договоре кредитования среди своих обязанностей неразглашение личных данных заёмщика. Таким образом, клиент может быть спокоен и не бояться утечки информации о себе.

7. Неважность кредитной истории

Большинство финансовых организаций не проверяют кредитную историю потенциального клиента. Это позволяет оступившемуся ранее заёмщику взять кредит и заодно поправить испорченную кредитную историю.

Онлайн кредит от FinX или где взять быстрый микрокредит

Финансовая компания FinX является популярным онлайн сервисом, позволяющим получить кредит на сумму до 30 тыс. грн., сроком от 7 недель до 19 месяцев.

Для получения денег в FinX следует предоставить только паспорт и ИНН, а также иметь на руках банковскую карту.

Оформление заявки и получение средств осуществляется любым удобным для заёмщика способом – в региональном отделении FinX, на сайте компании, из любой точки Украины, где есть доступ к сети Интернет.

Всё что нужно, это заполнить заявку и выслать её на рассмотрение. В течение 20 минут деньги будут зачислены на карту клиента. Кредит FinX – это быстро и удобно.