"Первая Виза": как трудоустроиться за границей

"Первая Виза" – одна из самых известных компаний в сфере международного трудоустройства на украинском рынке.

Организация основана в 2012 году, и уже в течение девяти лет занимается вопросами визовой поддержки граждан и их трудоустройством за рубежом.

Чтобы оставаться лидером, компания сотрудничает только с лучшими предприятиями, фабриками, складами и заводами Польши и Чехии. Также специалисты помогают подобрать работу в Дании, Норвегии, Германии и других стран ЕС. Кроме прямых договоров, компания идеально отлаженное партнерство с зарубежными агентствами, что позволило создать уникальную многовекторную систему вакансий под любые запросы.

Компания "Первая Виза" ведет прозрачный бизнес, поэтому помогает найти и устроиться на работу только официально. Ведь безопасность клиента и его защищенность на законодательном уровне играют важную роль в построении доверительных отношений и получении положительных результатов обеими сторонами.

Все кто обращаются к "Первой Визе", могут быть уверены в надежности наших вакансий и прозрачности условий труда, ведь государственные и европейские учреждения контролируют эти факторы.

При создании компании главными принципами, на основе которых возникала развитие, были честность и профессионализм. Годами мы не изменяем этим постулатам, и именно они помогают формировать коллектив единомышленников – людей, которые с воодушевлением работают, чтобы помочь другим заработать средства и реализовать свои мечты.

К услугам наших клиентов всегда принадлежит круглосуточная украиноязычная или русскоязычная поддержка от специалистов компании на протяжении всего срока работы. Мы помогаем решить вопросы любой сложности и не бросаем своих клиентов один на один с проблемами за рубежом.

Кроме профессиональной помощи с подбором вакансии, специалисты компании также предоставляют другие консультационные услуги. Это происходит на безвозмездной основе и очень важно во время стремительного изменения законодательных моментов. Тем более, что пандемия коронавируса внесла изменения в оформление документов и пересечение границы, поэтому эта информация актуальна для всех работников и пользуется большим спросом.

Взяв на себя миссию предоставлять актуальную информацию обо всех изменениях в сфере трудоустройства в странах Евросоюза и законодательные нюансы, компания создала и активно ведет один из самых популярных YоuTube-каналов для работников. Информация помогает не только держать руку на пульсе основных новостей, но и ориентироваться по воплощению в жизнь законов в практическом аспекте. Кроме этого, руководитель компании Руслана Бровчук часто является гостем репортажей на популярных телеканалах как эксперт по международному трудоустройству.

Также одним из важных принципов для нас является конфиденциальность. Поэтому доверяя нам личную информацию, вы можете быть уверены в ее неразглашении.

При подборе вакансии мы учитываем все индивидуальные особенности, чтобы предложить каждому его идеальную вакансию. В нашей разветвленной сети вакансий смогут найти работу как высококвалифицированные специалисты, так и люди без знания языка и опыта работы. Ориентации на заботливое отношение к клиенту способствовало и то, что среди наших работников есть те, кто и сам попытался заробитчанской жизни. И этот опыт способствовал улучшению понимания всех потребностей тех людей, которые каждый день обращаются к нам.

Поэтому основным фактором, который мы стараемся держать годами работы, является экономически привлекательная стоимость услуг. У нас вы найдете самые честные цены, ведь в среднем за такие пакеты услуг компании по трудоустройству такого же высокого уровня, как наша, указывают значительно более высокую плату.

За все время существования компания "Первая Виза" получила много положительных отзывов о своей деятельности. И нам приятно, что наши старания на благо других находят отголосок в душах клиентов сказать такое привычное "Спасибо". Мы тоже благодарим всех тех, кто вместе с нами творит историю компании.