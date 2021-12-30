Shebel выпустил "реперский" видеоролик для продвижения своего топлива

Представим себе типичную знакомую всем водителям ситуацию: конец рабочего дня, очередь машин на АЗС… Но как только звучит фраза "Shebel! До полного!" – все меняется. АЗС превращается в импровизированную сцену, заправочный пистолет – в микрофон, а сам заправщик – в крутого рэпера.

Роль заправщика-рэпера мастерски сыграл известный актер Назар Заднепровский.

Идея рассказать о качестве топлива через современную динамическую музыку и неожиданное перевоплощение, была предложена агентством Media Post в сотрудничестве с режиссером Артемом Черосом.

"Мы решили, что рэп – именно тот музыкальный стиль, который не оставит равнодушным потребителей топлива Shebel и сможет вызвать положительные эмоции. А вместе с нотками юмора – привлечь внимание к главному: качеству продукта. Очень приятно, что именно этот вариант был поддержан командой клиента" – комментирует Татьяна Гребельникова (РА Media Post).

"Shebel последние шесть лет ежедневно работает над тем, чтобы водители могли уверенно заправлять украинское топливо. В процессах производства мы соблюдаем жесткие требования и стандарты, — комментирует Сергей Федоренко, коммерческий директор АО "Укргаздобыча" (ТМ Shebel). – А вот коммуникацию с потребителем стараемся сделать более легкой и эмоциональной".

Премьерный показ ролика состоялся 23 декабря исключительно в диджитал-каналах и с гибким таргетингом на целевую аудиторию. Полноценная рекламная кампания с этим видеороликом планируется в начале марта – в период сезонного роста активности на топливном рынке.

Шебелинский НПЗ (Šhebel) – один из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов в Украине. Его мощность составляет около 500 тыс. тонн переработки сырья в год. Завод ведет свою историю с 1960 года. В 2015-2018 годах была реализована самая масштабная за последние 20 лет модернизация, благодаря чему удалось осуществить переход на выпуск продукции исключительно стандарта Евро 5. С 2018 года горючее производства Шебелинского НПЗ реализуется на рынке под торговой маркой Šhebel. В ассортименте продукции: бензины Šhebel 92, Šhebel 95, дизельное горючее Šhebel ДП и сжиженный газ Šhebel Euro LPG. В рознице топливо Šhebel можно купить в Киевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской областях и на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.