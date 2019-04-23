SMART CITY: редизайн и инновации

Событие стало местом встречи экспертов, выдающихся новаторов и специалистов разных сфер, которые хотят улучшить города Украины.

6-7 апреля в InnoHub прошёл второй в Украине урбан-Хакатон, который объединил архитекторов, дизайнеров, IT-специалистов, инженеров, урбанистов, экологов, активистов ради достижения одной цели - сделать города Украины «умными» и комфортными, как для горожан, так и для туристов, и инвесторов.

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Во время Лектория выступили 9 спикеров: Александр Ольшанский, Олег Стефанюк, Владимир Бандура, Андрей Мима, Дмитрий Аранчий, Арсений Кузнецов, Робберт Эррико, Влодко Зотов, Алексей Приходько. Которые рассказали о развитии городов, транспорта и общества в целом.

Проведено две дискуссионные панели на тему редизайна и инноваций, где принимали участие спикеры, представители мэрий городов: Сергей Постивый (Белая Церковь), Юрий Дейнека (Тернополь), Денис Ошурко (Краматорск), Юрий Безбородов (Житомир), Виталий Герман (Ровно) и специальные гости.

Одним из основных преимуществ для участников Хакатона была работа с командой опытных менторов: Алексей Мась, Данил Тонкопий, Патрик Парсел, Арсений Кузнецов, Робберт Эррико, Светислав Грбич, Анастасия Силенок, Иван Бахтин, Владимир Краковецкий, Екатерина Коваленко, Владимир Ночвай и другие. Которые на протяжении 24 часов помогали участникам разрабатывать проекты.

8 команд работали над созданием умной уличной мебели/интерактивных объектов для городов, введением «карты горожанина», уменьшением количества ДТП, решениями для улучшения коммуникации с властями. Благодаря плодотворной работе команд и менторов было создано 10 смарт-проектов, из которых 6 были выбраны победителями. Каждый город определил проект, который готов реализовать.

Результаты Хакатона оценивали эксперты жюри: Deborah Fairlamb, Александр Нестеренко, Ярослав Демченков, Константин Колесников и представители мэрий 5 городов Украины.

Проекты-победители:

- «Платформа открытой коммуникации» - эффективное взаимодействие власти и граждан - г. Ровно

- «КОСМОС» - пространство для общения и отдыха горожан - г. Житомир

- «ART пространство» - объединение горожан с помощью музыки и искусства - г. Краматорск

- «GreenWaweApp» - оптимизация движения транспорта - г. Ровно

- «ЭКО-парк» - инновационно-экологический парк и пространство для досуга, и работы горожан - г. Тернополь

- Softuup Culture - живые скульптуры и туристический AR гид по городу - г. Белая Церковь

Особая благодарность спонсорам мероприятия: Innovecs, IoT Ukraine, CISCO; медиа партнерам: ЛІГА.net, ArchiBlog, Pragmatika.Media, InVenture, IТ Ukraine Association, EBA, а также деловому медиа-партнеру - ФОКУС, и партнерам мероприятия: АММУ, Украинский культурный фонд, Наш Формат, Navi LAB. Отдельная благодарность Red Bull.

Мероприятие состоялось по инициативе вдохновленных своим делом организаторов - Алисы Баньковской, CEO СИНХРО-ПРОСТІР и Виктории Подгорной, CEO Платформы городских инноваций.