Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
23.04.2019, 11:38

SMART CITY: редизайн и инновации

SMART CITY: редизайн и инновации - Фото

5 городов Украины реализуют смарт-проекты

Реклама
Реклама

Событие стало местом встречи экспертов, выдающихся новаторов и специалистов разных сфер, которые хотят улучшить города Украины.

6-7 апреля в InnoHub прошёл второй в Украине урбан-Хакатон, который объединил архитекторов, дизайнеров, IT-специалистов, инженеров, урбанистов, экологов, активистов ради достижения одной цели - сделать города Украины «умными» и комфортными, как для горожан, так и для туристов, и инвесторов.

Реклама

Во время Лектория выступили 9 спикеров: Александр Ольшанский, Олег Стефанюк, Владимир Бандура, Андрей Мима, Дмитрий Аранчий, Арсений Кузнецов, Робберт Эррико, Влодко Зотов, Алексей Приходько. Которые рассказали о развитии городов, транспорта и общества в целом.

Проведено две дискуссионные панели на тему редизайна и инноваций, где принимали участие спикеры, представители мэрий городов: Сергей Постивый (Белая Церковь), Юрий Дейнека (Тернополь), Денис Ошурко (Краматорск), Юрий Безбородов (Житомир), Виталий Герман (Ровно) и специальные гости.

Одним из основных преимуществ для участников Хакатона была работа с командой опытных менторов: Алексей Мась, Данил Тонкопий, Патрик Парсел, Арсений Кузнецов, Робберт Эррико, Светислав Грбич, Анастасия Силенок, Иван Бахтин, Владимир Краковецкий, Екатерина Коваленко, Владимир Ночвай и другие. Которые на протяжении 24 часов помогали участникам разрабатывать проекты.

8 команд работали над созданием умной уличной мебели/интерактивных объектов для городов, введением «карты горожанина», уменьшением количества ДТП, решениями для улучшения коммуникации с властями. Благодаря плодотворной работе команд и менторов было создано 10 смарт-проектов, из которых 6 были выбраны победителями. Каждый город определил проект, который готов реализовать.

Результаты Хакатона оценивали эксперты жюри: Deborah Fairlamb, Александр Нестеренко, Ярослав Демченков, Константин Колесников и представители мэрий 5 городов Украины.

Проекты-победители:

- «Платформа открытой коммуникации» - эффективное взаимодействие власти и граждан - г. Ровно

- «КОСМОС» - пространство для общения и отдыха горожан - г. Житомир

- «ART пространство» - объединение горожан с помощью музыки и искусства - г. Краматорск

- «GreenWaweApp» - оптимизация движения транспорта - г. Ровно

- «ЭКО-парк» - инновационно-экологический парк и пространство для досуга, и работы горожан - г. Тернополь

- Softuup Culture - живые скульптуры и туристический AR гид по городу - г. Белая Церковь

Особая благодарность спонсорам мероприятия: Innovecs, IoT Ukraine, CISCO; медиа партнерам: ЛІГА.net, ArchiBlog, Pragmatika.Media, InVenture, IТ Ukraine Association, EBA, а также деловому медиа-партнеру - ФОКУС, и партнерам мероприятия: АММУ, Украинский культурный фонд, Наш Формат, Navi LAB. Отдельная благодарность Red Bull.

Мероприятие состоялось по инициативе вдохновленных своим делом организаторов - Алисы Баньковской, CEO СИНХРО-ПРОСТІР и Виктории Подгорной, CEO Платформы городских инноваций.

Отправить:
Распечатать:
Теги: smart city, урбан-Хакатон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 