Спасая сердца: история маленькой Эльвиры и ее "Ангелов Watsons"

Известно ли тебе, что в Украине ежегодно рождается около 4000 детей с врожденными пороками сердца?

Поэтому, уже несколько лет подряд компания Watsons реализует особый проект "Ангелы Watsons", который спасает детские сердца! Мы перечисляем средства для приобретения дорогостоящих оклюдеров – крошечных имплантов, которые помогают детям с больным сердцем избежать сложных "открытых" операций. С ними не нужен разрез грудной клетки и остановка сердца. Оклюдеры мы передаем в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова. Стоимость одного оклюдера 100 000 грн.

5-летняя Эльвира из г. Смела Черкасской области тоже нуждалась в такой сложной операции. В 2 года у нее обнаружили дефект межпредсердной перегородки сердца. Специалисты из областной поликлиники до последнего надеялись, что данный дефект, по мере взросления девочки, исчезнет.

К сожалению, этого не произошло. В предновогодние праздники Эльвире подтвердили диагноз "врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки" в Национальногому институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова. Девочка нуждалась дорогостоящей операции, чтобы иметь возможность воплощать свои мечты в жизнь.

Однако для мамы девочки и ее семьи сумма в 100 000 грн. неподъемная. А отец, к сожалению, никак не занимается и не помогает ребенку. В таких случаях наши "Ангелы" приходят на помощь совместно с Благотворительным Фондом "Сердца будущего".

19 января 2021, в праздник Святого Крещения, Ельвире сделали успешную операцию. Девочка получила здоровое сердце. Уже сегодня маленькая Ельвира дома и играет со своей кошкой Марусей. А через несколько месяцев она сможет пойти на долгожданный уроки по гимнастике.

"ЯНОЛ Watsons" совместно с Благотворительным фондом Сердца Будущего обеспечили уже 59-ю операцию в рамках этого проекта. Каждый кто нуждается в помощи может обратиться в Фонд, как это сделал мама Эльвиры. Мы совместными усилиями стараемся помочь чем большему количеству детей и подарить им светлое и здоровое будущее.

Отдельно отмечаем профессионализм врачей из Института Амосова ценнотсь работы которых трудно измерить. В частности, Черпак Богдан Владимирович – заведующий отделением "Хирургическое лечение врожденных пороков сердца", эндоваскулярный хирург Национального Института Амосова НАМН Украины.

Пользуясь случаем, мы задали ему несколько вопросов.

- Чем именно опасны такие заболевания сердца у детей?

- Это одна из самых частых пороков сердца, встречается у 10% детей с больным сердцем. Сейчас в Украине ежегодно рождается около 4000 детей с врожденными пороками сердца. Ребенок с таким недостатком часто болеет, постоянно устает, возможна также задержка в физическом развитии, а в дальнейшем неизлечимого "порока сердца", что может привести к более тяжелым осложнениям и инвалидизаци пациента.

- Что для Вас значит Ваша работа?

- Я работаю уже 15 лет и выполнил более 1500 вмешательств при врожденных и приобретенных пороках сердца у детей и взрослых. Моя работа – это мои пациенты, самая большая радость для врача видеть их счастливые и радостные глаза после выздоровления :-)

Мы в Watsons верим в светлое будущее, и с твоей помощью воплощаем его в реальность. Спасибо тебе за это!

А если ты еще не с нами, скорее приобщайся к проекту! Будем спасать жизни и дарить улыбки вместе https://www.watsons.ua/yangolyWatsons