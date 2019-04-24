SUP DAY FORUM 2019: новая экономика и клиентоориентированность

18 апреля Союз украинских предпринимателей уже традиционно отпраздновал годовщину своего основания вместе с представителями украинского бизнеса на SUP DAY FORUM - главном предпринимательском событии года. В этом году темой форума была – Building bridges: партнерство - вместо конкуренции.

«Я очень рада, что каждый из вас нашел время для получения новых знаний, поиска инсайтов и, наконец, хорошего нетворкинга. У нас есть прекрасная возможность собраться раз в год всем предпринимательским сообществом и разделить радость нашего Дня рождения. Вижу невероятное количество людей в зале и понимаю, что делаем правильное дело», - отметила Татьяна Паламарчук, и.о. исполнительного директора СУП, открывая форум.

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«Правила игры изменились: в мире царит новая экономика и мы должны действовать и думать глобально. Забудьте об инвестициях в лишние активы - вкладывайте время и деньги в технологии, процессы и людей. Еще один совет «новой эры»: не тратьте время - лучше выйти на рынок раньше с базовым сервисом, чем проиграть гонку с идеальным продуктом», - сказал президент СУП, совладелец компании «Новая Почта», Вячеслав Климов на открытии форума.

В ходе первого блока спикеры делились собственным опытом относительно того, как маркетинг двигает бизнес. CEO Intertop Украина Сергей Бадритдинов во время своего выступления отметил, что в современном мире маркетинг должен быть data-based, ведь «все наши шаги начали оцифровываться». «А еще есть такая история о розничной торговле как pop-up store. Мы уже не обязательно ждем клиента к себе, а просто открываем магазины в разных местах: например, в клубах, где играет модная музыка. Мы идем за клиентами», - добавил Бадритдинов.

Особенно «горячей» оказалась тема клиентоориентированности в Украине, что до недавних пор считалось чуть ли не чудом в нашей стране. Основатель интернет-магазина и маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин озвучил ключевые правила подхода к клиенту, которые его команда воплощает на практике: клиент всегда прав, репутация и доверие, оперативное решение проблемных случаев.

Генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский рассказал, как клиентоориентированный подход помог испанскому стартапу Glovo превратиться в феномен на рынке курьерской доставки. «Ключевой барьер для заказа чего угодно, особенно спонтанных покупок - это время доставки. Если говорить о клиентоориентированности, людей огорчает доставка, которая длится дольше часа, и мы это делаем быстрее», - говорит Дмитрий.

По его словам, глобальный образ компании - стать Google для города в сфере доставки, чтобы любая потребность могла связать горожанина с чем угодно - будь то доставка ключей, воды, подгузников или просто ланча.

В блоке про выход украинского продукта на иностранные рынки основатель и СЕО «Кормотех» Ростислав Вовк рассказал историю успеха собственной компании, которая занимается производством и экспортом кормов для животных. «Четырехлапых клиентов невозможно убедить маркетингом и привлечь брендом - они ориентируется только на обоняние и собственные вкусовые рецепторы. Поэтому качество моего продукта - это единственный путь к выходу на экспортные рынки», - отметил Ростислав

Отдельная благодарность генеральному партнеру нашего форума - компании Winner, финансовому партнеру Ukrsibbank BNP Paribas Group, логистическому партнеру «Новая Почта», консалтинговом партнеру Visotsky Consulting Kiev, коммуникационному партнеру EFCOM, интеллектуальному партнеру kmbs, книжном партнеру kniga.biz.ua, водному партнеру «Екония»,