TEDxKyivLive: CEO Twitter и президент Сьерра-Леоне о трендах

16 апреля в Киеве состоится прямая трансляция главной мировой конференции TED 2019 из Ванкувера. В этом году конференция, которая собирает лучшие идеи планеты, пройдет под слоганом «Bigger than us» и покажет насколько безграничен мир и процессы, которые в нем происходят.

TEDxKyiv проведет официальную трансляцию из Ванкувера выступлений пяти спикеров конференции. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био и основатель Twitter Джек Дорси; Легендарная журналистка Керол Кадваладр, которая выпустила расследования по «Кембридж Аналитика» и регулярно пишет для the Guardian; Питер Бек, основатель и председатель частной космической кампании Rocket Lab. Сиди Ндао, исследователь в области нанотехнологий, которого Всемирный экономический форум назвал одним из десяти молодых ученых, формирующих будущее.

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Прямая трансляция и нетворкинг с единомышленниками состоится 16 апреля в FEDORIV Hub.

Билеты на ивент можно приобрести по ссылке teeko.io/event/tedxkyiv-live-2019