Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
16.04.2019, 10:52

TEDxKyivLive: CEO Twitter и президент Сьерра-Леоне о трендах

TEDxKyivLive: CEO Twitter и президент Сьерра-Леоне о трендах - Фото

Как мир изменится в ближайшие десятилетия? Какие прорывные открытия и исследования на это влияют?

Реклама
Реклама

16 апреля в Киеве состоится прямая трансляция главной мировой конференции TED 2019 из Ванкувера. В этом году конференция, которая собирает лучшие идеи планеты, пройдет под слоганом «Bigger than us» и покажет насколько безграничен мир и процессы, которые в нем происходят.

TEDxKyiv проведет официальную трансляцию из Ванкувера выступлений пяти спикеров конференции. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био и основатель Twitter Джек Дорси; Легендарная журналистка Керол Кадваладр, которая выпустила расследования по «Кембридж Аналитика» и регулярно пишет для the Guardian; Питер Бек, основатель и председатель частной космической кампании Rocket Lab. Сиди Ндао, исследователь в области нанотехнологий, которого Всемирный экономический форум назвал одним из десяти молодых ученых, формирующих будущее.

Реклама

Прямая трансляция и нетворкинг с единомышленниками состоится 16 апреля в FEDORIV Hub.

Билеты на ивент можно приобрести по ссылке teeko.io/event/tedxkyiv-live-2019

Отправить:
Распечатать:
Теги: TEDxKyivLive
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 