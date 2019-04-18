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18.04.2019, 17:50

Тенденции пасхального декора 2019 от студии Tory Art

Тенденции пасхального декора 2019 от студии Tory Art - Фото

Украинцы стали подходить с большим вниманием к праздничному декору интерьера и пасхальных корзин

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Приближается Пасха. Наводится порядок в доме, выпекаются ароматные паски и наполняются  праздничные корзины.

28 апреля миллионы верующих посетят пасхальную службу. Все мы будем просить благословения для каждой семьи и мира для Украины.

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А еще будем с любопытством рассматривать убранство пасхальной корзины соседа. И не удивительно, ведь пасхальный декор становится таким же популярным, как и рождественский.

В Украине прижилась традиция использовать в качестве декора различные фигурки животных, но несомненно одним из главных символов является пасхальный кролик. С этим животным связано множество легенд, по одной из них, этот кролик разносит съедобные подарки для детей – шоколадные яйца.

Традиционная палитра цветов Пасхи – нежные пастельные оттенки голубого, розового, зеленого и белого цвета. Декораторы Tory Art всегда в курсе последних новостей и советуют выйти за рамки классического оформления, начать можно с использования модного цвета 2019 года по версии Pantone - Living Coral (Жизнерадостный коралл). Поэтому смелее добавляйте цветы или ленты этого оттенка.

Кроме, праздничной корзины, которая также может быть  практичным подарком, в качестве декора используются цветочные композиции и венки. Такие виды декора будут стильным акцентом на вашем праздничном столе.

Студия Tory Art уже четвёртый год с большим энтузиазмом готовится к Пасхе, создавая изысканные композиции из свежих весенних цветов, милых фигурок кроликов и цыплят. Здесь можно заказать пасхальные корзины в широком ассортименте и в  разных размерах, которые создаются вручную.

Праздничная атмосфера любит детали, а Tory Art их создает.

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Теги: Tory Art
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