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19.12.2020, 14:21

Теплые пижамы на любой вкус от Women`secret

Теплые пижамы на любой вкус от Women`secret - Фото

Интернет-магазин одежды KKFashion Shop предлагает женские пижамы на любой вкус от бренда Women’secret

С приходом холодов необходимо задуматься не только о зимней куртке и обуви, но и о теплой домашней одежде. Самым универсальным вариантом является теплая пижама. Она подходит не только для сна, но и для комфортного времяпровождения дома.

Чтобы выбрать пижаму, в которой вы будете чувствовать себя уютно, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Покрой. Пижама не должна быть тесной.
  • Материал. Необходимо отказаться от полиэстера и прочих аналогов. В одежде из таких материалов тело дышать не будет.
  • Фасон. Выбор фасона зависит от ваших предпочтений. Наиболее популярными вариантами являются: штаны+кофта на пуговицах, штаны+реглан, штаны+футболка, шорты+футболка.
  • Размер. Многие стилисты рекомендуют брать пижаму на размер больше, чтобы она не сковывала движения во сне.
  • Цвет. Для более комфортного отдыха лучше выбирать спокойные цвета, как белый, синий и зеленый.
  • Общий вид. Если вы ищите пижаму исключительно для сна, лучше отдать предпочтение пижаме с минимумом или вообще без декора.

Ткань будущего комплекта остается главным критерием выбора. Как говорилось выше, стоит отказаться от некачественных материалов. Наиболее удобными и приятными к телу являются следующие варианты:

  • Махровая ткань. Очень мягкий, натуральный материал, который обеспечивает теплорегуляцию и гигроскопичность.
  • Флис и микрофлис. Несмотря на то, что это искусственная ткань, она полностью безопасна для кожи, не вызывает аллергических реакций и хорошо согревает. Флис также обладает влагоотводящими свойствами.
  • Велюр. Ткань отлично пропускает воздух, согревает и устойчива к постоянным механическим воздействиям и стиркам.
  • Фланель. Один из самых теплых материалов, имеющий небольшой начес. Лучше всех сохраняет тепло.

Интернет-магазин одежды KKFashion Shop предлагает женские пижамы на любой вкус от бренда Women’secret. В коллекции, кроме пижам, женские ночные сорочки, женские халаты и другая брендовая одежда. Женские ночнушки представлены в разных вариантах: есть как более откровенный вариант из полупрозрачной ткани или атласа, так и ночнушки миди из хлопка.

Среди ассортимента также представлены отдельно варианты низа(штаны и шорты) и верха(футболки, майки и топы), что позволяет подобрать комплект пижамы по собственному усмотрению. На сайте вы можете не только купить женскую пижаму, но и порадовать своего близкого человека и купить мужскую пижаму. Удобный комплект из чистого хлопка с интересным принтом однозначно придется по вкусу вашему мужчине!

Для консультации обращайтесь: [email protected] или звоните +38 (050) 300 79 39 в ПН-ВС с 09:00 до 17:00.

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Теги: Women`secret, KKFashion Shop
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