Триатек увеличивает гарантийный срок на установку

Триатек специализируется на продаже, установке и обслуживании климатической техники разных видов и брендов. Компания работает в сфере кондиционирования более 10 лет и зарекомендовала себя, как надежный поставщик и выгодный партнер.

С недавних пор сотрудничество с Триатек стало еще более выгодным. Компания увеличила гарантийный срок на установку климатической техники. В то время, как другие компании дают 1 год гарантии на работы, в Триатек срок гарантии на установку равен сроку гарантии на само устройство. Другими словами, если вы решили кондиционер купить Киев в Триатек гарантия составляет 3 года, то клиент получает 3 года гарантии и на монтаж.

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Такой шаг компания смело предпринимает, так как уверена в качестве используемых комплектующих и высоком профессионализме своих мастеров, занимающихся установкой оборудования.

Также Триатек предлагает бесплатное консультирование и помощь с выбором климатической техники для любых целей и помещений.