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22.05.2019, 15:32

UNIVERSEED: североамериканская селекция и украинский опыт

UNIVERSEED: североамериканская селекция и украинский опыт - Фото

Эксклюзивные гибриды UNIVERSEED представляют новый этап в развитии семенного бизнеса Украины

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Высокая производительность или экономическая эффективность? Вопрос который возникает перед каждым фермером при составлении технологической карты. Стремительное развитие технологий в сельском хозяйстве в Украине стимулирует инновационные, передовые компании к поиску оптимальных решений, и идеального баланса экономических показателей. Компания LNZ Group нашла это решение, и хочет поделиться с каждым, своим опытом и знаниями. Таким решением стал запуск бренда UNIVERSEED который гармонично соединил лучшую североамериканскую селекцию и украинский опыт. Отталкиваясь от потребностей украинских фермеров, бренд UNIVERSEED сгенерировал в себе основные цели: адаптировать лучшие мировые родительские линии к реалиям украинского климата, обеспечить высокий стандарт качества посевного материала, увеличить шансы агрария на хороший урожай.

В этом сезоне компания LNZ Group которая является эксклюзивным партнером бренда UNIVERSEED в Украине с гордостью хочет представить высокопроизводительные зерновые гибриды кукурузы и уникальные в Украине силосные гибриды Leafy и Floury Leafy типа. Эти уникальные силосные гибриды были выведены специально для производства молочного и мясного скота. Среди их преимуществ - баланс между эффективной целлюлозой и легкоусвояемой массой, качественным крахмалом, что расщепляется в рубце, и уникальными агрономическим характеристиками, такими как высокий урожай и длительный период сбора урожая, которые высоко ценятся в молочной отрасли. За последние пять лет тесного партнерства в Украине тестировалось более 1500 гибридов и лучшие вошли в продуктовый портфель бренда UNIVERSEED. Но поиск никогда не заканчивается, мы продолжаем изучать, тестировать и делиться опытом, поэтому с удовольствием приглашаем увидеть продукт в поле.

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Бренд UNIVERSEED вобрал генетику и опыт североамериканских фермеров и исследовательских институтов, репутацию, собственную дистрибуцию и семенной завод LNZ Group, синергию бизнесов двух стран для достижения большего.

Мы убеждены, что эксклюзивные гибриды UNIVERSEED представляют новый этап в развитии семенного бизнеса Украины.

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Теги: UNIVERSEED, LNZ Group
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