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08.05.2019, 17:55

В Киеве откроется инсталляция #ЖиттяСпочатку

В Киеве откроется инсталляция #ЖиттяСпочатку - Фото

Инсталляция предлагает жителям Киева ощутить опыт более 1,5 млн вынужденных переселенцев из аннексированного Крыма и Донбасса

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У вас мало времени на сборы, один чемодан и одна жизнь, которую придется начинать сначала. Что вы возьмете с собой? Вещи первой необходимости или школьный фотоальбом? Любимую игрушку сына или его теплые вещи? При этом вы не знаете, когда вернетесь домой, и вернетесь ли вообще.

Интерактивная инсталляция «Вмести свою жизнь в чемодан» предлагает жителям Киева ощутить опыт более 1,5 млн вынужденных переселенцев из аннексированного Крыма и Донбасса.

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Подробно продуманное пространство с элементами квеста и 360 видео материалов будут способствовать тому, что посетители за несколько минут смогут ощутить переживания внезапного отъезда, пересечения контрольно-пропускного пункта, поиска нового жилья и начала #ЖиттяСпочатку.

Организаторы убеждены, что инициатива будет способствовать преодолению стереотипов и предубеждений, существующих в отношении переселенцев, а также углубит взаимопонимание между жителями разных регионов Украины.

Инсталляция будет представлена 9 - 27 мая, с 11:00 до 19:00 (13 и 20 мая - выходные) в Музее истории Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7. Вход свободный.

Официальное открытие инсталляции с участием представителей Минсоцполитики, общественности, а также переселенцев состоится в пятницу, 10 мая, в 11:00.

Кроме Киева, проект будет представлен во Львове (4 - 23 июня, «Дворец Искусств», ул. Коперника, 17); Одессе (11 - 31 июля, Impact Hub, ул. Греческая, 1а).

Проект реализуется ОО «Интерньюз-Украина» на средства Черноморского фонда регионального сотрудничества Немецкого фонда Маршалла (BST).

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Теги: переселенцы, инсталляция, #ЖиттяСпочатку
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