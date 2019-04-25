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25.04.2019, 13:42

В Киеве пройдет экологическая конференция «Осознанный бизнес»

В Киеве пройдет экологическая конференция «Осознанный бизнес» - Фото

Основной миссией конференции является улучшение благосостояния Украины благодаря достижениям целей устойчивого развития

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15 мая 2019 года в UNIT.City состоится Международная экологическая конференция «Осознанный бизнес», инициатором которой стала Общественная организация «Институт социальных инноваций и развития». Целью мероприятия является содействие экономическим, экологическим и социальным преобразованиям в Украине следуя мировым тенденциям устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Впервые и только здесь одновременно соберутся более 1000 представителей украинских и иностранных компаний, владельцы социально-ответственного бизнеса, инвесторы, представители исполнительной власти, союз юристов Украины, городские главы, общественные организации, экологические и технологические эксперты, главы бизнес ассоциаций, руководители IТ компаний, деятели культуры и представители СМИ. Более 10 000 человек из 40 стран мира присоединятся к Международной экологической конференции «Осознанный бизнес» благодаря online -трансляции.

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Основной миссией конференции является улучшение благосостояния Украины благодаря достижениям целей устойчивого развития, которые ориентируют бизнес не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение состояния окружающей среды.

Среди спикеров мероприятия:

- Роман Ильченко, глава компании EcoAir;

- Анна Новикова, глава группы компаний NIAR;

- Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей;

- Татьяна Сахарук, председатель правления Сети Глобального Договора ООН в Украине;

- Мистер Иситх Гангули, владелец компании NUGREEN Energy;

- Марина Сапрыкина, председатель Центра КСО, CSR Ukraine;

- Оксана Тюпа, офицер по фандрейзингу Rotary Club, основатель «Lets do it Green Ukraine», генеральный секретарь JCI Kyiv, Ukraine;

- Сергей Козин, Вице-президент по вопросам государственно-частного партнерства и взаимодействия с органами власти ICC Ukraine;

- Клавдия Шевелюк, консультант ПРООН по устойчивому развитию, основательница Агентства изменений Responsible Future;

и другие.

Среди приглашенных компаний и организаций:

NEFCO, GIZ, ЕБРР, EY Ernst & Young, Укргазбанк, UNITO, Международный фонд Возрождение, Институт здоровья растений (UKRAVIT), HARVEST,

Сварог Вест Групп, Ukrlandfarming, УкрЭкоПром, Tesla, Nestle, Danone, Philip Morris International, Healthy Tradition, Фармак, EcoTown, Ecodevelop, Ekoprom и другие.

Кроме деловой программы конференции всех гостей ждет: звездные гости - ONUKA, Маргарита Сичкарь, Дарья Малахова, также выставка изобретателей, представителей направления Eco Art - художники и скульпторы, презентации инновационных и интересных стартапов.

ТВ партнер - 8 канал, UA TV. Среди медиа-партнеров конференции - журналы «Деловая столица», «Публичные люди», «Час Перших», «Мир отдыха и Бизнеса», Грушевского, 5, Эко Украина, NOVA, интернет-издания - Обозреватель, Апостроф, politeka, znaj. ua и Лига. При поддержке Европейской Бизнес Ассоциации в Украине, Бизнес-школы МИМ-Киев и Американской Торговой Палаты в Украине.

Детали и условия участия: http://project1227877.tilda.ws

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: +380 50 068 33 45; +380 63 239 45 54; ngo.icip@gmail.com

Аккредитация: +38 066 165 77 87; markova@mprgroup.com.ua

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Теги: Международная экологическая конференция «Осознанный бизнес»
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