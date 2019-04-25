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25.04.2019, 14:36

В Киеве пройдет третья конференция Ad Summit Kyiv

В Киеве пройдет третья конференция Ad Summit Kyiv - Фото

Впервые на одной сцене выступят эксперты из Youtube (UA), Facebook (UK), Google (US), Twitter (UK), Viber (BG) и еще 10+ инноваторов

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16 мая в Киеве состоится третья международная конференция по мобильной и видеорекламе Ad Summit Kyiv 2019. В этом году она пройдет в самом сердце города — отеле Hilton.

Впервые на одной сцене выступят эксперты из Youtube (UA), Facebook (UK), Google (US), Twitter (UK), Viber (BG) и еще 10+ инноваторов, которые разберут практические кейсы, расскажут о новинках и инструментах, которые помогут повысить ROAS.

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Участники конференции - владельцы бизнеса, интернет-маркетологи, представители digital-агентств и мобильные разработчики. Организаторы Ad Summit ожидают более 600 участников из 20+ стран и вы сможете назначить встречу любому из них через нетворкинг-приложение.

Главные темы конференции:

  • Как выгодно покупать новых пользователей через программатик-платформы (DSP)?
  • Законы эффективного медиабаинга вне Facebook и Google. Надо ли менять стратегию закупки трафика для поколения Z?
  • Performance-driven подход в рекламе. Главные показатели для маркетологов.
  • AMP Stories: Новый эффективный формат сторителлинга.
  • Как грамотно использовать мессенджеры в коммуникации с клиентом?
  • 7 правил видео сторителлинга: как создать историю, которая работает на вас.
  • Лайфхаки монетизации мобильных приложений с Facebook и MoPub (Twitter)

Полная программа конференции доступна на сайте.

Узнайте, какой будет digital-реклама в 2020-2021 году, где и как искать свою аудиторию онлайн, и как правильная маркетинговая стратегия поможет занять свою нишу на международном рынке.

Главный фокус конференции — нетворкинг, поэтому количество участников ограничено. Мы создали все условия, чтобы вы могли лично пообщаться с топ-менеджерами и СЕО в неформальной обстановке: Pre-party со спикерами 15 мая для владельцев Gold-билетов и специальное нетворкинг-приложение для всех участников для назначения встреч.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Регистрируйтесь на Ad Summit Kyiv с промо-кодом PARTNER10 и получите эксклюзивную скидку 10% на любой из билетов.

Внимание! Все доклады на конференции будут на английском языке

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Теги: Ad Summit Kyiv
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