В Киеве пройдет третья конференция Ad Summit Kyiv

16 мая в Киеве состоится третья международная конференция по мобильной и видеорекламе Ad Summit Kyiv 2019. В этом году она пройдет в самом сердце города — отеле Hilton.
Впервые на одной сцене выступят эксперты из Youtube (UA), Facebook (UK), Google (US), Twitter (UK), Viber (BG) и еще 10+ инноваторов, которые разберут практические кейсы, расскажут о новинках и инструментах, которые помогут повысить ROAS.
Участники конференции - владельцы бизнеса, интернет-маркетологи, представители digital-агентств и мобильные разработчики. Организаторы Ad Summit ожидают более 600 участников из 20+ стран и вы сможете назначить встречу любому из них через нетворкинг-приложение.
Главные темы конференции:
Полная программа конференции доступна на сайте.
Узнайте, какой будет digital-реклама в 2020-2021 году, где и как искать свою аудиторию онлайн, и как правильная маркетинговая стратегия поможет занять свою нишу на международном рынке.
Главный фокус конференции — нетворкинг, поэтому количество участников ограничено. Мы создали все условия, чтобы вы могли лично пообщаться с топ-менеджерами и СЕО в неформальной обстановке: Pre-party со спикерами 15 мая для владельцев Gold-билетов и специальное нетворкинг-приложение для всех участников для назначения встреч.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Регистрируйтесь на Ad Summit Kyiv с промо-кодом PARTNER10 и получите эксклюзивную скидку 10% на любой из билетов.
Внимание! Все доклады на конференции будут на английском языке