В Киеве пройдет третья конференция Ad Summit Kyiv

16 мая в Киеве состоится третья международная конференция по мобильной и видеорекламе Ad Summit Kyiv 2019. В этом году она пройдет в самом сердце города — отеле Hilton.

Впервые на одной сцене выступят эксперты из Youtube (UA), Facebook (UK), Google (US), Twitter (UK), Viber (BG) и еще 10+ инноваторов, которые разберут практические кейсы, расскажут о новинках и инструментах, которые помогут повысить ROAS.

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Участники конференции - владельцы бизнеса, интернет-маркетологи, представители digital-агентств и мобильные разработчики. Организаторы Ad Summit ожидают более 600 участников из 20+ стран и вы сможете назначить встречу любому из них через нетворкинг-приложение.

Главные темы конференции:

Как выгодно покупать новых пользователей через программатик-платформы ( DSP )?

)? Законы эффективного медиабаинга вне Facebook и Google . Надо ли менять стратегию закупки трафика для поколения Z ?

и . Надо ли менять стратегию закупки трафика для поколения ? Performance-driven подход в рекламе. Главные показатели для маркетологов.

AMP Stories : Новый эффективный формат сторителлинга.

: Новый эффективный формат сторителлинга. Как грамотно использовать мессенджеры в коммуникации с клиентом?

7 правил видео сторителлинга: как создать историю, которая работает на вас.

Лайфхаки монетизации мобильных приложений с Facebook и MoPub ( Twitter )

Полная программа конференции доступна на сайте.

Узнайте, какой будет digital-реклама в 2020-2021 году, где и как искать свою аудиторию онлайн, и как правильная маркетинговая стратегия поможет занять свою нишу на международном рынке.



Главный фокус конференции — нетворкинг, поэтому количество участников ограничено. Мы создали все условия, чтобы вы могли лично пообщаться с топ-менеджерами и СЕО в неформальной обстановке: Pre-party со спикерами 15 мая для владельцев Gold-билетов и специальное нетворкинг-приложение для всех участников для назначения встреч.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Регистрируйтесь на Ad Summit Kyiv с промо-кодом PARTNER10 и получите эксклюзивную скидку 10% на любой из билетов.



Внимание! Все доклады на конференции будут на английском языке