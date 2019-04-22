В Киеве состоится мастер-класс ХУК 2

И поведает вам об этом два достойных светила рекламной индустрии – Олег Томин и Ярослав Сердюк.

Первый – широко известный креативный директор Bart&Fink, режиссер и автор самых громких работ последних лет: Kresko, Roshen, Боботик, Prostor, auto.ria, busfor.

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Второй – директор по стратегии и совладелец banda, обладатель 201,5 международной награды, автор просветительских статей – "Хорошая и плохая реклама", "Лифт для бренда", "Как создать захватывающий бренд" и нокаута.

Вместе они ответят на самые животрепещущие вопросы и расставят все изящные точки в интересующих вас проблемных аспектах.

То бишь,

- как создавать носатый бренд

- как меняется маркетинг 2019

- почему большая часть рекламы бесполезна и как с этим жить

- стратегия, тактика и креатив для вашего бренда

- почему вы никогда не должны конкурировать исключительно по цене

- таргетирование и сегментация: кому и что говорить

- волшебная сила инсайта.

- как войти в мир вашего покупателя и присоединиться к разговору, который там происходит

- хорошая и плохая идея для продвижения вашего бренда.

- три главных правила стратега.

Все это и много другого вы узнаете уже в эту среду, 24 числа, в чертогах Киевской Руси.

Ждем вас с попкорном и замиранием сердца.

Ваш ХУК 2.