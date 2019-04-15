В Одесской области состоялся масштабный торгово-экспортный форум

Trade & Export Forum Odesa, 2019 стал путеводителем для бизнесменов одесского региона по расширению рынков сбыта, развития навыков ведения бизнеса и улучшения делового климата компании.

Форум стал большой платформой для нетворкинга и новых деловых знакомств, обсуждения актуальных вопросов бизнеса, обмена опытом и идеями и собрал около 300 участников.

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Среди них - Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Украине Партха Сатпатхи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине и Молдове по совместительству Ли Янг Гу, Временно поверенный в делах Федеративной Республики Нигерия в Украине Мартин Сенком Адам, народный депутат Украины Нина Южанина, представители иностранных дипломатических учреждений, органов центральной исполнительной власти, международных организаций, аудиторских компаний, отечественных предприятий, руководители банковских учреждений и бизнесс-эксперты.

«На форуме была очень наполнена и правильно подобранна интеллектуальная составляющая программы, с интересными экспертами и коучами, которые консультируют, как выходить на международные рынки. Я уверена, что мероприятие было очень полезным для всех и полученная информация принесет каждому практические результаты », - подчеркивает Евгения Волынец, Директор Департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской ОГА.

Trade & Export Forum, Odesa 2019, поднял актуальную проблему - вывод бизнеса на международный рынок:

- финансовые инструменты;

- защита интеллектуальной собственности;

- привлечение инвестиций;

- организация схемы поставки товаров за границу

- внедрение инноваций и технологий;

- вывод собственного бренда на зарубежный рынок;

- налоговые риски и многое другое.

Также в рамках Trade & Export Forum, Odesa 2019 между руководителем «Кластер Причерноморье» (ОК «Орех Причерноморье») Павлом Тулбой и Председателем правления ГС «Украинский органический кластер» Марией Махновец был подписан меморандум о сотрудничестве по реализации проекта «Ukrainian Organic Cluster: Усиление конкурентоспособности украинских производителей органической продукции и кластерных инициатив в органическом направлении».

Напомним, что Trade & Export Forum, Odesa 2019 стал точкой отсчета работы Центра поддержки экспорта. Его концепция заключается в предоставлении комплексной помощи украинским производителям, в том числе субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, в выходе на внешние глобальные рынки.