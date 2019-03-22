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22.03.2019, 13:10

В Украине запущен кредитный портал Financer

В Украине запущен кредитный портал Financer - Фото

Концепция ресурса заключается в том, чтобы дать потребителям прозрачное и справедливое сравнение, а не только список онлайн кредитов

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Услуги онлайн кредитования в Украине становятся более доступными и прозрачными. Конкуренция на рынке микрокредитов очень высокая, за последние три года начали работать много новых микрокредитных компаний, их количество уже превышает 50. Людям, которые хотят взять кредит онлайн, непросто разобраться с условиями кредитования и выбрать среди них лучшего кредитора. С появлением финансовых услуг в интернете появились специальные сервисы для сравнения кредитов и других финансовых продуктов, именно для этого был создан вебсайт Financer.com.

"Наша концепция заключается в том, чтобы дать потребителям прозрачное и справедливое сравнение, а не только список онлайн кредитов, отсортированный за размером комиссионных. Особенность заключается в том, что для сравнения добавляются не только компании, которые имеют партнерские отношения с сайтом и платят комиссионные. Мы считаем, что потребители должны быть лучше осведомлены перед тем, как принимать финансовые решения, поэтому стремимся добавить для сравнения все финансовые компании, которые работают на рынке и заслуживают доверия» – так говорит руководитель компании Йоханес Ларсон. Именно такие задачи ставит перед собой команда, когда создает вебсайт для каждого рынка. На начало 2019 все еще проводится активная работа по совершенствованию и адаптации портала для 8-ми новых стран, языками которых теперь доступен Financer, в том числе для Украины.

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Опыт работы Financer и планы на будущее

Команда Financer.com работает в области финансов с 2016 года, на начало 2019 года на портал ежемесячно заходят более 700 000 посетителей из разных стран, чтобы найти самый выгодный онлайн кредит. С 2018 года международный портал стал доступен для жителей Украины. Уже добавлены для сравнения кредиты и депозиты от крупнейших 8-ми банков и 15-ти МФО. Также пользователи могут легко узнать, сколько стоят кредиты, или какую прибыль приносят депозиты в других странах, сравнить их с условиями в Украине.

Кроме разнообразных потребительских кредитов, вы можете найти информацию про кредитные карты, страхование, детские платежные карты, сберегательные депозиты и общие рекомендации по личным финансам. Перечень финансовых продуктов постоянно пополняется, показатели обновляются еженедельно. Популярность сайта в различных регионах объясняется простотой и доступностью информации для обычных людей. За последние 5 лет появилось много сайтов о финансах, но это не сдерживает команду, работающую над проектом. У них есть цель стать лучшим и самым справедливым порталом для сравнения финансовых продуктов онлайн в Украине.

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Теги: Financer.com
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