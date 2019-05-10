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10.05.2019, 12:05

Vivatech 2019 – Возможность коммуникации

Vivatech 2019 – Возможность коммуникации - Фото

L'Oréal расскажет о своем цифровом лидерстве

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КОНТЕКСТ

Viva Technology (Vivatech) — это международное мероприятие, организуемое совместно компаниями Publicis Group и Les Echos Group. Мероприятие посвящено росту стартапов, цифровым трансформациям и инновациям. В 2018 году третью по счету выставку Vivatech посетило более 100450 человек, 9000 стартапов, 1900 журналистов, 1900 инвесторов и 450 докладчиков. Vivatech 2019 будет проходить в Париже с 16 по 18 мая. Мероприятие будет открыто для широкой аудитории 18 мая.

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Присутствие Группы на выставке Vivatech даст возможность L'Oréal рассказать о своем цифровом лидерстве средствам массовой информации, стартапам, обществу и сотрудникам.

ВИДЕНИЕ L’OREAL НА ВЫСТАВКЕ VIVATECH

«L’Oréal BeautyTech играет ведущую роль на пути к красоте без границ»

Будучи уже более ста лет бесспорным лидером и новатором в индустрии красоты, L’Oréal использует цифровые технологии для воплощения принципа «красота без границ» для всех.

В 2019 году мы воспользуемся Vivatech, чтобы осветить роль L’Oréal как новатора и стратегически мыслящего лидера индустрии красоты, движимого цифровыми технологиями, креативностью, динамичностью и персонализацией.

СТЕНД L’OREAL НА VIVATECH

Посетители смогут открыть для себя концепцию красоты без границ благодаря четырем разделам нашего стенда:

-          Креативность без границ: Иммерсионная стена 360°, вдохновляемая контентом социальных сетей со всего мира, посвященным вопросам красоты. Посетители смогут войти в пространство и «погрузиться» в картины трендов красоты, размещенных в социальных сетях.

-          Технологии без границ: Диагностический кабинет по уходу за кожей для посетителей, чтобы узнать больше о средствах по уходу за кожей, наиболее подходящих для их типа:

  • Приложение Vichy Skin Consult app для борьбы с признаками старения
  • Приложение La Roche-Posay Spotscan для лечение акне
  • Возможность провести генеалогический ДНК-тест при помощи Ubiome и получить диагноз для вашей кожи

-          Динамичность без границ: Посетители смогут познакомиться с решениями для красоты на ходу:

  • Посетители увидят, как Lancôme использует 3D-принтер для распечатки баночек, которые покупатели смогут наполнить прямо в магазине.
  • Посетители смогут протестировать автомат красоты Giorgio Armani Beauty для тестирования помад со встроенной виртуальной программой Modiface, позволяющей подобрать оттенок.

-          Персонализация без границ:

  • Le Teint Particulier — изготовляемая по индивидуальному заказу тональная основа, производимая в торговой точке
  • My Little Fab Lab — фабрика будущего, которая может производить тональную основу под заказ

Мировая премьера: Кабинка для подбора цвета волос на базе технологии ModiFace, позволяющая посетителям попробовать на себе цвет волос и получить рекомендации по уходу за волосами при помощи голосовой команды. Это будет захватывающий и обозримый опыт на стенде (модели головы, см. изображения, которые прилагаются к этому плану).

Стенд также будет включать «Agora», форум, на котором мы будем организовывать обсуждения по следующим темам:

  • Цифровые технологии и устойчивое развитие
  • Женщины в сфере технологий
  • Открытые инновации

План стенда с дальнейшими подробностями прилагается к данному плану коммуникации.

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ

Мы будем использовать Vivatech, чтобы донести следующие идеи:

- Цифровые технологии вносят существенный вклад в мир красоты, предлагая новые возможности для инноваций и взаимодействия с нашими потребителями. L'Oréal использует цифровые технологии для воплощения принципа «красота без границ» для всех.

  • Новые способы прогнозирования красоты
  • Новые способы взаимодействия с нашими потребителями
  • Новые способы инноваций и расширения возможностей наших исследований с помощью цифровых технологий
  • Новые способы разработки и производства наших продуктов в соответствии с принципами устойчивого развития с помощью Industry 4.0.
  • Новые персонализированные косметические услуги и продукты для наших потребителей.
  • ModiFace — технологическая компания внутри L’Oréal
  • Технический инкубатор исследований и инноваций в Сан-Франциско с 2012 года

 - L’Oréal верит в «открытые инновации».

Объединяя наш инновационный потенциал с возможностями стартапов, мы будем создавать будущее красоты:

  • Партнерство с акселераторами: Founders Factory, Station F, собственный корпоративный венчурный фонд

L’Oréal поддерживает лидерство женщин в области цифровых технологий.

  • 69% женщин в мировой цифровой популяции
  • 69% женщин в Совете директоров
  • 64% женщин на наших ключевых позициях
  • 67% женщин трудоустроены на должность, связанную с цифровыми технологиями

Цифры: L’Oréal по всему миру по сравнению с предыдущим годом [внешнее использование необходимо согласовывать с директором по цифровым технологиям и службой управления персоналом]

L’Oréal является отличным местом для развития карьеры в области цифровых технологий.

  • Цифровые возможности полностью интегрированы в нашу команду по маркетингу, продажам и коммуникациям.
  • Мы набираем передовых экспертов во все сферы цифровых технологий.
  • Мы создаем конкурентное преимущество благодаря нашим цифровым командам.

- Как предприятие, созданное во Франции и постоянно ведущее свою деятельность в стране своего происхождения, L’Oréal гордится своим вкладом посредством Vivatech в статус Франции как лидера среди стран в области инноваций и технологий.

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Теги: L’Oréal
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