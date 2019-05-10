Vivatech 2019 – Возможность коммуникации

КОНТЕКСТ
Viva Technology (Vivatech) — это международное мероприятие, организуемое совместно компаниями Publicis Group и Les Echos Group. Мероприятие посвящено росту стартапов, цифровым трансформациям и инновациям. В 2018 году третью по счету выставку Vivatech посетило более 100450 человек, 9000 стартапов, 1900 журналистов, 1900 инвесторов и 450 докладчиков. Vivatech 2019 будет проходить в Париже с 16 по 18 мая. Мероприятие будет открыто для широкой аудитории 18 мая.
Присутствие Группы на выставке Vivatech даст возможность L'Oréal рассказать о своем цифровом лидерстве средствам массовой информации, стартапам, обществу и сотрудникам.
ВИДЕНИЕ L’OREAL НА ВЫСТАВКЕ VIVATECH
«L’Oréal BeautyTech играет ведущую роль на пути к красоте без границ»
Будучи уже более ста лет бесспорным лидером и новатором в индустрии красоты, L’Oréal использует цифровые технологии для воплощения принципа «красота без границ» для всех.
В 2019 году мы воспользуемся Vivatech, чтобы осветить роль L’Oréal как новатора и стратегически мыслящего лидера индустрии красоты, движимого цифровыми технологиями, креативностью, динамичностью и персонализацией.
СТЕНД L’OREAL НА VIVATECH
Посетители смогут открыть для себя концепцию красоты без границ благодаря четырем разделам нашего стенда:
- Креативность без границ: Иммерсионная стена 360°, вдохновляемая контентом социальных сетей со всего мира, посвященным вопросам красоты. Посетители смогут войти в пространство и «погрузиться» в картины трендов красоты, размещенных в социальных сетях.
- Технологии без границ: Диагностический кабинет по уходу за кожей для посетителей, чтобы узнать больше о средствах по уходу за кожей, наиболее подходящих для их типа:
- Динамичность без границ: Посетители смогут познакомиться с решениями для красоты на ходу:
- Персонализация без границ:
Мировая премьера: Кабинка для подбора цвета волос на базе технологии ModiFace, позволяющая посетителям попробовать на себе цвет волос и получить рекомендации по уходу за волосами при помощи голосовой команды. Это будет захватывающий и обозримый опыт на стенде (модели головы, см. изображения, которые прилагаются к этому плану).
Стенд также будет включать «Agora», форум, на котором мы будем организовывать обсуждения по следующим темам:
План стенда с дальнейшими подробностями прилагается к данному плану коммуникации.
КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ
Мы будем использовать Vivatech, чтобы донести следующие идеи:
- Цифровые технологии вносят существенный вклад в мир красоты, предлагая новые возможности для инноваций и взаимодействия с нашими потребителями. L'Oréal использует цифровые технологии для воплощения принципа «красота без границ» для всех.
- L’Oréal верит в «открытые инновации».
Объединяя наш инновационный потенциал с возможностями стартапов, мы будем создавать будущее красоты:
- L’Oréal поддерживает лидерство женщин в области цифровых технологий.
Цифры: L’Oréal по всему миру по сравнению с предыдущим годом [внешнее использование необходимо согласовывать с директором по цифровым технологиям и службой управления персоналом]
- L’Oréal является отличным местом для развития карьеры в области цифровых технологий.
- Как предприятие, созданное во Франции и постоянно ведущее свою деятельность в стране своего происхождения, L’Oréal гордится своим вкладом посредством Vivatech в статус Франции как лидера среди стран в области инноваций и технологий.