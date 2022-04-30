Зеленского готовы поддержать на президентских выборах более 80% украинцев – опрос

Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, уверенную победу в первом туре одержал бы Владимир Зеленский – 82,5%! На втором месте был бы Петр Порошенко – 4,8%, а на третьем – Валерий Залужный – 3,7%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией "Оперативная социология" с 24 по 26 апреля методом телефонных интервью (САТІ).

Конечно, ни Валерий Залужный, ни Алексей Арестович не заявляли о каких-то политических амбициях. Однако мы их добавили в список в качестве эксперимента, чтобы продемонстрировать аудитории, что большая узнаваемость и положительное отношение не обязательно конвертируются в высокие рейтинги.

Респонденты должны были ответить: за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье.

До начала исследования мы, конечно, только догадывались о сверхвысоких рейтингах Владимира Зеленского, потому как обычно было принято решение добавить вопрос о втором туре!

Респондентам был задан дополнительный вопрос: "За кого из кандидатов вы бы проголосовали, если бы во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко?"

В случае подобного сценария Владимир Зеленский получил бы 78,0% голосов, а Петр Порошенко – 7,4%.

Также в качестве эксперимента мы решили определить, кто из ныне популярных военных или медийных деятелей мог бы победить в президентских выборах. Для этого мы выбрали Алексея Арестовича и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В случае борьбы кандидатов за должность президента Украины во втором туре Алексей Арестович получил 29,4%, а Валерий Залужный – 24,2%. Следует отметить, что 23,4% не принимали бы участие в голосовании, а 22,5% затруднились ответить на этот вопрос.

Эти и другие результаты опроса можно посмотреть по ссылке: https://bit.ly/operso290422

Компания "Оперативная социология" 26.04-28.04.2022 провела социологическое исследование по теме: "Политическая ситуация в Украине во время войны". Исследование было проведено по личной инициативе компании и личному счету. Цель исследования – проявить политические предпочтения украинцев во время войны! Метод исследования CATI.

Количество респондентов – 1501. Погрешность не превышает 2,53% при доверительной вероятности 95%.